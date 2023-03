Fue 3-0 en la jornada final ante un Molivoleibol que se reforzó con tres extranjeras. Los parciales de 25-19, 28-26 y 25-21 demostraron lo luchado del encuentro, pero también de lo que luchó la ‘U’ para la victoria, sobre todo en el segundo set donde estuvo hasta siete puntos por debajo.

Una vez concretado el ascenso, Deporte Total conversó con Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario de Deportes, el gestor de este ascenso. El directivo destaca, entre otras cosas, que regresar a Primera no le generó costos al club ya que el plantel se costeó con los ingresos del vóley crema.

“Nosotros ingresamos a finales del 2021 y tuvimos que afrontar un torneo en tres semanas, pero no pudimos porque no nos dejaron nada. Nos fue mal. Luego tuvimos que trabajar, fortalecer las bases y las escuelas para generar ingresos para que la disciplina sea autosostenible”, nos comenta. “Este equipo se ha armado con lo que tenemos, sin hipotecar al club. Este ascenso no le ha costado un sol al club”, agrega Fabrizio.

La ‘U’ no tenía sponsors por lo que tuvieron que armar su plantel con muchas limitaciones. Cuando se dio el apoyo del Colectivo USA, ya se había cerrado la fecha de pases, por lo que tampoco pudieron contratar a un refuerzo del extranjero. El cuadro crema se armo con material humano 100% peruano, por eso la doble satisfacción del club.

“Nos decían que es una locura, que no íbamos a ascender, que teníamos jugadoras recicladas. Al final se trata de confiar en lo que haces, del trabajo del profesor y las jugadoras, que es lo importante”, nos dice. Y en efecto, César Arrese, con experiencia en Jaamsa, Circolo y Latino Amisa, se hizo cargo del equipo.

Y se reforzaron con jugadores como Coraima Gómez y Jéssica Tejada, voleibolistas muy identificadas con Alianza Lima, pero que mostraron todo su profesionalismo para meter a Universitario en la Liga Nacional. “No podemos darnos el lujo de sacrificar a una jugadora porque tiene un pasado en otro club. Somos un grande y si el profesor las contacta porque cree que nos sirve para el proyecto, hablamos con ellas”, nos explica Fabrizio al respecto.

Muchas veces los hinchas son quienes critican este tipo de decisiones, pero en la ‘U’ se mostró que cuando hay entrega no hay reclamos para nadie. “Al hincha hay que entenderlo. En cada partido Coraima era a quien más buscaban. El hincha no lo tomó mal, ve que dieron todo por la camiseta”, agrega el directivo.

El plan Centenario

El 2024 es el año del centenario de Universitario y el club apostó por un proyecto para tener representación en el vóley de primera división. El objetivo ya está dado.

"La presión era jugar en Primera, sin eso no podíamos hacer nada"

“Nuestro plan era estar en Primera. Se dio y nos sacamos un peso de encima”, empieza diciendo Fabrizio, quien sabe que desde ya tiene que empezar a planear lo que viene pese a que la Liga Nacional recién empieza en noviembre o diciembre. En estos momentos se está jugando la segunda etapa de la actual liga.

¿Existe presión por jugar en el Centenario?, es la pregunta que hacemos. “Hay que reforzarnos de la manera correcta, para la administración se trata de seguir con esta mística que represente al club”, nos dice con precaución. “La presión era jugar en Primera, sin eso no podíamos hacer nada, luego veremos para qué nos alcanza según la realidad del club. La idea es armar un equipo interesante que de pelea y que anime la liga superior”, asegura.

Sin embargo, por ser el año del Centenario, el 2024 es especial para los cremas y deben apuntar alto en la Liga Nacional. “La ‘U’ juega todos los torneos para ganar, pero hay que armar un proyecto de cero, Estamos seguros de que vamos a tener las armas porque tenemos un peso grande en la historia. Iremos con calma, sin desesperarnos, sin venderle ilusión al hincha. Trabajaremos de manera seria para ser lo más competitivo posible”, proyecta el directivo.

Y habrá clásico en el vóley nacional, como en el 2010. Los hinchas saben que cualquier indisciplina cuesta caro en el torneo —a la ‘U’ la sancionaron con la pérdida de categoría por los actos de sus hinchas—, y ahora la rivalidad debe ser solo dentro del campo.

Lo que si se espera que el duelo entre los compadres ayude a impulsar la Liga de Vóley. “Esta en primera es otro nivel. Sé que el clásico genera morbo, pero nosotros nos fijamos en lo nuestro. El clásico es importante, pero de nada sirve ganar ese partido y no ganar los demás”, dice Fabrizio sobre la parte deportiva, pero apuesta a lo que hay detrás. “Esto va a beneficiar a la Liga porque tener a la ‘U’ es otra cosa porque va a atraer marcas para una federación tan golpeada como la que está”, explica.

Así, Universitario de Deportes ha cumplido un primer objetivo. Tiene unos meses para hacer un plan pensado y estructurado para afrontar la Liga Nacional Superior de Vóley y ser protagonista del torneo.

