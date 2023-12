Alianza Lima inició la temporada como uno de los candidatos más fuertes a conseguir el título y hasta ahora lo han demostrado. El sexteto que dirige el brasileño Rafael Petry ha ganado con contundencia a Deportivo Alianza, Tupac Amaru, Géminis y Rebaza Acosta, aunque este domingo perdió el invicto tras caer 2-3 contra Universidad San Martín, resultado que ubica a las blaquiazules en el tercer lugar con 15 puntos. Mientras tanto, Universitario de Deportes, dirigido por el profesor César Arrese, no tuvo el comienzo deseado en su vuelta a la Primera División del voleibol femenino, perdiendo frente a Regatas Lima (último campeón) y a Deportivo Soan. No obstante, en las siguientes tres fechas lograron ganar sus partidos ante rivales directos como Olva Latino, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Wanka. Por lo tanto, con estos resultados le permiten a Universitario de Deportes estar actualmente en la sexta posición con ocho puntos.

Con todo ello, Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Lima en el compromiso más interesante de la sexta fecha de la LNSV 2023-24, el cual se disputará este domingo 17 de diciembre a partir de las 15:30 horas y se podrá disfrutar en vivo por las pantallas de Movistar Deportes. No obstante, pese a que en el fútbol un partido entre ambos equipos se considera el clásico del fútbol peruano, en el vóley es totalmente distinto ya que no se consideran clásicos rivales.

¿Quién llega mejor al clásico del vóley de este domingo? ¿Qué mensaje debemos transmitir para evitar violencia en las tribunas?

Margarita Rivera Monforte - ElPoli

1. El que llega mejor es Alianza Lima, que no solo llega con cuatro triunfos en cinco partidos y cuenta con un plantel más experimentado y con más recorrido en campo que el plantel crema. No obstante, la ‘U’ centra su poderío en la experiencia de la armadora Jessica Tejada, valor determinante en las dos victorias que suman las merengues en el campeonato.

2. El vóleibol es un deporte que une a las familias, las tribunas son una fiesta y eso no debe perderse por una rivalidad que no nace en el deporte de los mates precisamente.

Delia Ladrón de Guevara - Exlibero de Alianza Lima

1. Considero que Alianza Lima, pero quién sabe si Universitario da la sorpresa por encontrarse muy motivado. Los juegos se ganan en el campo, lo importante es alentar al equipo y motivar a las jugadoras, no lucirse en el poderío de quién es el mejor equipo en el fútbol.

2. Evitar trasladar esa rivalidad del fútbol al vóley, ya que el contexto no es el mismo, el amor por lo equipos se demuestra con respeto.

Daniella Fernández - Movistar Deportes

1. Definitivamente, Alianza Lima, uno porque es el vigente subcampeón y tiene un plantel que viene con una continuidad y viene con buenos refuerzos, pero igual Universitario de Deportes viene de conseguir tres triunfos, creo que la vuelta de Heidi Gronerth como líbero y capitana le ha dado una mejor recepción y defensa a la ‘U’, por ende, un mejor armado y con eso un mejor ataque. Es decir, vamos a tener un buen clásico, pero llega mejor Alianza Lima que Universitario de Deportes.

2. El mensaje que debemos dar es que el vóley es un deporte familiar y que en las tribunas está sentada la persona que hincha por San Martín o Géminis y no pasa nada. En el vóley va toda la familia a verlo y es un lugar que compartes y disfrutas el deporte. El mensaje es no a la violencia y recordar que la ‘U’ recibió una sanción muy grande por un acto de violencia de algunos hinchas y eso no se debe volver a repetir ni en un coliseo o algún lugar. Hay que llamar a la calma, el respeto a ambas barras y que van a estar en un recinto deportivo pequeño y que estarán cerca, así que deben convivir con tolerancia durante el partido por el respeto a las jugadoras.

Heinz Garro - exentrenador de Universitario

1. Quien ha permanecido más tiempo en la LNSV es Alianza Lima, puesto que llega con un equipo más afianzado, con experiencia que conoce el medio peruano y se reforzó bien las área que tenía que mejorar, ya que eran posiciones débiles, pero siendo así igual llegó hasta la final la temporada pasada. Por su parte, la ‘U’ todos sabemos que acaba de ascender, ya que otra cosa es jugar la Liga Intermedia y otra situación es jugar la LNSV, aún no encuentra una estructura de juego, pero material humano tiene, así que esperemos sea un lindo partido, para que la gente que ame el voleibol lo disfrute. Este encuentro, si bien es cierto, recién es una etapa de clasificación, pues estamos hablando de dos equipos que tiene mucha influencia a nivel popular en cuanto a simpatizantes, más allá de quien llegue mejor o no, pues un ‘U’ o Alianza siempre lleva a expectativa, donde no solo se juega el tema deportivo, sino de cómo manejar el tema de sensaciones, sentimientos y el tema de la simpatía de sus hinchas. Hay equipos que tienen más tiempo en la LNSV, pero un ‘U’ ante Alianza Lima es un tema distinto, un clásico, si bien es cierto no será un clásico del voleibol, sino a nivel coyuntural con respecto al hinchaje.

2. Qué más allá de ir a disfrutar del espectáculo que entiendan que es eso, y que siempre habrá un ganador y perdedor, y que el deporte siempre traerá revancha, ganar o perder es una suma de puntos en este momento. Que se entienda así y que disfruten de los colores del equipo que van a alentar. Y que ese aliento llega a las jugadoras para que se haga más atractivo.. El voleibol es un deporte familiar, donde el espectador va con su familia, no hay que dejar de lado ese fin. Más se basa en eso de disfrutar el show y que estos dos equipos que comparten LNSV ayude al crecimiento del voleibol que en la actualidad está de capa caída.

EL DATO

