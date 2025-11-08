Este sábado 8 de noviembre del 2025 a las 7:00 p.m. (horario local de Perú), Universitario jugará con Deportivo Soan por la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El duelo se dará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en el Callao. ¿Cuál es el panorama actual previo al Universitario vs Deportivo Soan? El cuadro dirigido por Mauro Boasso (Deportivo Soan) no ha conocido la victoria en la actual temporada. El equipo ha registrado dos derrotas frente a Rebaza Acosta y Circolo Sportivo Italiano. Por su lado, Universitario se encuentra invicto con dos victorias en las primeras fechas frente a Atlético Atenea y Deportivo Géminis.

¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Puedes sintonizar cada partido desde la señal de LatinaTV y Latina TV App. Por último, si cuentas con el servicio de Movistar, el aplicativo Movistar TV también cuenta con la señal en vivo de Latina TV. Por último, cabe resaltar que los partidos ya no se emiten a través del canal de Youtube, solo por señal abierta, la web y aplicativo oficial.