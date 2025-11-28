Este sábado 29 de noviembre, Universitario vs. Olva Latino se miden EN VIVO por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El partido se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El cuadro merengue ganó 3-0 a Kazoku No Perú en su último encuentro. Por su parte, Olva Latino ganó 3-2 a Circolo. ¿Dónde ver EN VIVO los duelos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? El partido Universitario vs. Olva Latino se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2).