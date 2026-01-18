Este domingo 18 de enero, Universitario y Olva Latino se miden EN VIVO por la segunda fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El encuentro se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador, desde las 17:00 horas de Perú. A estas alturas del torneo deportivo, Universitario llega a esta fecha tras su triunfo frente a Deportivo Soan y por su lado, Olva fue derrotado por San Martín. No te pierdas la transmisión del duelo este fin de semana. Para ver Universitario vs Olva EN VIVO, debes seguir la transmisión de Latina, canal que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

