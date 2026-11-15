Este domingo 15 de noviembre, Universitario de Deportes y Universidad San Martín se enfrentarán por la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las pumas llegan al encuentro tras vencer a Rebaza Acosta con un 3-0, mientras que Regatas Lima enfrentó a Perú y salió victorioso con un 3-0. Conoce a qué hora se jugará el encuentro y dónde podrás seguirlo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas Lima por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs Regatas Lima se disputará este domingo 15 de noviembre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Universitario enfrenta a Regatas Lima este domingo 15 de noviembre | Foto: LPV

¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas Lima por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley?

Perú , Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.

, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m. Bolivia, Venezuela: 7:30 p.m.

Chile, Brasil, Argentina, Uruguay: 8:30 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Regatas Lima EN VIVO?

El partido entre Universitario vs Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702HD). Vía streaming será transmitido por la página web y la app de Latina, por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley (FPV).