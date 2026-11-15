Este domingo 15 de noviembre, Universitario de Deportes y Universidad San Martín se enfrentarán por la quinta fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Las pumas llegan al encuentro tras vencer a Rebaza Acosta con un 3-0, mientras que Regatas Lima enfrentó a Perú y salió victorioso con un 3-0. Conoce a qué hora se jugará el encuentro y dónde podrás seguirlo EN VIVO.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas Lima por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley?
El partido entre Universitario vs Regatas Lima se disputará este domingo 15 de noviembre en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora juegan Universitario vs Regatas Lima por la fecha 5 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley?
- Perú, Colombia, Ecuador: 6:30 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 7:30 p.m.
- Chile, Brasil, Argentina, Uruguay: 8:30 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Universitario vs Regatas Lima EN VIVO?
El partido entre Universitario vs Regatas Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702HD). Vía streaming será transmitido por la página web y la app de Latina, por el canal de YouTube de la Federación Peruana de Vóley (FPV).