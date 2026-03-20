Este sábado 21 de marzo, Regatas Lima y Universitario de Deportes juegan su partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Para no perderte el encuentro entre las pumas y las chorrillanas, aquí te contamos el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

En el partido de ida, disputado el pasado domingo 15, Universitario logró imponerse por 3 - 1, colocándose a un paso de asegurar su clasificación a las semifinales del torneo. Por su parte, Regatas Lima, está obligado a ganar este segundo partido si quiere forzar un tercer encuentro definitorio.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Regatas Lima por los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley?

El partido está programado para el sábado 21 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿Dónde ver el Universitario vs Regatas EN VIVO?

Universitario vs Regatas se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora ver Universitario vs Regatas por los cuartos de la Liga Peruana de Vóley 2026?

En Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

En Bolivia, Venezuela: 8:00 p.m.

En Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

Precios de las entradas Universitario vs Regatas

General - Segunda etapa: 20 soles

Preferente Norte y Sur - Segunda etapa: 30 soles

Preferente Oriente - Segunda etapa: 40 soles

Preferente Occidente - Segunda etapa: 50 soles

Programación de los cuartos de final (vuelta)