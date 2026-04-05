SET 1 SET 2 SET 3 TOTAL UNIVERSITARIO DE DEPORTES 25 25 25 3 SAN MARTÍN 22 17 16 0

PREVIA

Este sábado 4 de abril, San Martín de Porres y Universitario de Deportes se enfrentarán por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley desde el Polideportivo Luisa Fuentes de Villa El Salvador. Revisa detalles del duelo aquí: el horario, dónde ver y qué canal transmite el duelo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan San Martín vs Universitario por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs San Martín de Porres está programado para este sábado 4 de abril desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Universitario vs San Martín EN VIVO: hora y dónde ver la semifinal | Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver San Martín vs Universitario EN VIVO?

Universitario de Deportes vs San Martín de Porres se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de Latina (2 y 702 HD). Vía streaming, será transmitido por la app y la página web de Latina y por el canal de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿A qué hora juegan San Martín vs Universitario por la semifinal de vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026?