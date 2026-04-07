Universitario de Deportes enfrentará a San Martín por el extra game de las semifinales de la Liga Nacional de Vóley. El encuentro se disputará este miércoles 8 de abril en el Coliseo Polideportivo Lucha Fuentes, en Lima, donde ambos clubes buscarán su pase a la final del torneo.

Universitario buscará asegurar su pase a la siguiente fase, mientras que San Martín intentará volver a una nueva final, como lo ha hecho en los últimos años. La serie ha sido muy disputada: la ‘U’ cayó en el primer encuentro por 3-0 y quedó al borde de la eliminación, pero reaccionó en la vuelta con un contundente triunfo por el mismo marcador ante las ‘Santas’. En la jornada del sábado, en uno de los partidos más emocionantes del campeonato, Universitario volvió a imponerse 3-0, resultado que le permitió igualar la llave y forzar un decisivo extra game.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs San Martín por la semifinal de la Liga Peruana de Vóley?

El partido entre Universitario vs San Martín está programado para este miércoles 8 de abril desde el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

¿A qué hora ver el extra game de la semifinal entre Universitario vs San Martín?

En Perú , Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m.

, Colombia, Ecuador a las 5:00 p.m. En Bolivia, Venezuela, Chile a las 6:00 p.m.

En Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay a las 7:00 p.m.

¿Dónde ver Universitario vs. San Martín EN VIVO por TV y online?

El partido Universitario vs. San Martín EN VIVO será transmitido en Perú a través de:

Latina TV (canal 2 y 702 HD de Movistar TV)

Latina Televisión EN VIVO online , mediante su plataforma digital oficial

, mediante su plataforma digital oficial Página oficial de la Federación Peruana de Vóley

Facebook de la Liga Peruana de Vóley

Latina cuenta con los derechos oficiales de la Liga Nacional de Vóley 2026, por lo que transmitirá todos los partidos del torneo

Para ver el partido online, los usuarios pueden acceder desde celulares, tablets, laptops o Smart TV mediante la señal en vivo de Latina.