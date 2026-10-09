Por Redacción EC

Universitario se enfrenta a Sancor Seguros Volei Londrina de Brasil este viernes 9 de octubre de 2026, en el marco de la Noche de las Pumas, evento que servirá para presentar oficialmente al plantel femenino crema para la temporada 2026-2027.

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