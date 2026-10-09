Universitario se enfrenta a Sancor Seguros Volei Londrina de Brasil este viernes 9 de octubre de 2026, en el marco de la Noche de las Pumas, evento que servirá para presentar oficialmente al plantel femenino crema para la temporada 2026-2027.

La jornada se desarrollará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. La presentación de las jugadoras está prevista para las 6:00 p. m., mientras que el partido amistoso internacional comenzará a las 8:00 p. m., hora peruana.

¿A qué hora juega Universitario vs. Sancor Seguros?

Estos son los horarios de referencia para seguir el partido por la Noche de las Pumas 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 p. m.

10:00 p. m. España: 3:00 a. m. del sábado 10 de octubre.

¿Qué canal transmite la Noche de las Pumas 2026 EN VIVO?

La transmisión de la Noche de las Pumas 2026 estará a cargo de TVPerú, que llevará el evento en vivo a todo el país a través de su señal televisiva. Los hinchas podrán seguir la presentación del plantel y la jornada deportiva por el canal 7 de señal abierta y su señal HD, canal 707 en los operadores que la incluyen.

¿Dónde ver Universitario vs. Sancor Seguros ONLINE?

El encuentro también podrá seguirse por internet mediante el canal oficial de YouTube de Universitario de Deportes, a través de Universitario TV. Esta alternativa cuenta con una modalidad de membresía de pago para acceder a la transmisión exclusiva.

Los aficionados también pueden consultar las redes sociales oficiales del club para conocer las novedades de la presentación y seguir las incidencias del equipo crema.

¿Dónde se juega la Noche de las Pumas 2026?

El evento tendrá como escenario el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador, Lima. Universitario buscará aprovechar el apoyo de su hinchada para afrontar este compromiso internacional ante el conjunto brasileño.