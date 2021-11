Usain Bolt ha escrito muchas páginas dentro de la historia de los Juegos Olímpicos, puesto que se convirtió en el absoluto dominador de las pruebas de atletismo. Luego de tocar la gloria en repetidas ocasiones, el jamaiquino decidió retirarse en el 2017, tras participar en el Campeonato Mundial de su disciplina en Londres.

A pesar de estar lejos de la actividad, el corredor no deja de estar al pendiente de lo que ocurre en el deporte y hasta se animó a asegurar que hubiera obtenido el oro si participaba en Tokio 2020. La principal razón de su afirmación tuvo que ver con la opaca participación de sus compatriotas y el nivel general.

“La verdad es que eché de menos competir en los Juegos Olímpicos. ‘Quiero estar allá’, fue una frase que me decía seguido. Yo vivo por tener esos momento, así que fueron difíciles de observar”, señaló Usain Bolt en entrevista para la agencia AFP durante su estadía en Dubái, debido a un evento comercial.

“En el momento en el que me retiré, mi entrenador me dijo: ‘Tus rivales no son más rápidos, sino que eres tú quien está más lento’. En aquel instante no le presté atención”, agregó el atleta jamaiquino.

“Y ya es un hecho, porque muchos chicos no son realmente rápidos. Hice que los límites llegaran lejos y cuando empecé a ser más lento, marcar 9.80 en una carrera era perfectamente factible. Hasta ahora no he visto a alguien que pueda romper mis récords. Tengo varios años por delante para disfrutar de ellos”, indicó.

No obstante, detalló la razón por la que descartó participar en Tokio 2020. “Todo lo que se puede lograr en el deporte, lo he conseguido. La cuestión era entender si todavía tenía la motivación para hacerlo de nuevo”, sentenció Usain Bolt. Recordemos que la leyenda olímpica ha conseguido ocho preseas de oro entre Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016.