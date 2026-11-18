Alianza Lima definió la nómina de 15 voleibolistas que representarán al Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2026, que se disputará del 8 al 13 de diciembre en São Paulo, Brasil. El equipo blanquiazul afrontará el certamen internacional frente a algunos de los principales clubes del mundo, con el objetivo de avanzar a las instancias finales de la competencia.

La lista de convocadas presenta cinco incorporaciones que llegaron al conjunto íntimo para esta temporada: Ioana Maria Baciu, Cristina Cuba, Daniela Bulaich Simian, Flavia Montes y Allison Holland. Las otras diez jugadoras cuentan con al menos una temporada defendiendo la camiseta aliancista. La nómina está integrada también por Diana de la Peña, Avril Sofía Morán, Sandra Ostos Ruiz, Esmeralda Loroña, Clarivett Yllescas, María Alejandra Marín, Nayeli Yabar, Ysabella Sánchez, Zahira Quiñé y Esmeralda Sánchez.

En cuanto al fixture, las dirigidas por el argentino Alejandro Schneider integran el Grupo A junto a Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil, NEC Red Rockets Kawasaki de Japón y Eczacibasi de Turquía. El debut de Alianza Lima será el martes 8 de diciembre frente al Osasco. Un día después, el miércoles 9, enfrentará al conjunto japonés NEC Red Rockets Kawasaki, mientras que cerrará su participación en la fase de grupos el jueves 10 ante el Eczacibasi.

De acuerdo con el formato del torneo, los dos primeros equipos de cada grupo clasificarán a las semifinales, que se disputarán el sábado 12 de diciembre. Los clubes que consigan avanzar competirán por un lugar en la gran final, programada para el domingo 13, fecha en la que se conocerá al campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2026.

De esta manera, Alianza Lima afrontará una nueva participación internacional con una plantilla que combina jugadoras que continúan en el equipo con cinco refuerzos para la temporada. El conjunto peruano buscará superar la fase de grupos ante representantes de Brasil, Japón y Turquía para mantenerse en carrera por el título del certamen.

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