¡Orgullo peruano! Valentina Porcella, el 11 de agosto de 2025, se convirtió en la primera tiradora peruana en ganar una medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior, en la modalidad Trap femenino. Este logro marca un hito para el tiro deportivo en nuestro país.

En la final, Porcella alcanzó los 43 puntos, quedando a solo dos unidades de la ganadora, Ava Downs de Estados Unidos, y superando con comodidad a la brasileña Ellen Mendes, quien sumó 29 puntos.

La deportista había conseguido avanzar a la etapa decisiva con un total de 101 puntos acumulados durante los dos días de la fase de clasificación. Este resultado supera lo realizado en Cali-Valle 2021, donde Perú participó con cuatro atletas en dos modalidades y no logró obtener ninguna medalla.

La presea de plata de Porcella fue la cuarta medalla para Perú en Asunción 2025. Integra los logros junto a Driulys Rivas (bronce en judo, -52 kg), Lukas Eichhorn (bronce en esgrima, sable individual) y Yasmín Silva (bronce en natación, 200 m mariposa), que representan parte del contingente de 115 atletas peruanos, varios de los cuales forman parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD.