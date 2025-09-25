Las deportistas peruanas destacaron en la prueba de 200 metros, estilo mariposa en el Parque Acuático Julio Delamare.
Redacción EC
Redacción EC

El inicia de la mejor manera su participación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Río 2025 con su primer podio.

Esto, gracias a la destacada participación de las deportistas nacionales Valentina Quispe y Fiorella Rodríguez, quienes ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente.

Fue en la prueba de 200 metros, estilo mariposa, realizado en el Parque Acuático Julio Delamare.

En la Fecha 1 de la categoría Juvenil A Damas: Quispe hizo un tiempo de 2:21.02, mientras que Rodríguez la Medalla llegó a la meta con 2:24.01.

