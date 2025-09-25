El Team Perú inicia de la mejor manera su participación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Río 2025 con su primer podio.
Esto, gracias a la destacada participación de las deportistas nacionales Valentina Quispe y Fiorella Rodríguez, quienes ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente.
Fue en la prueba de 200 metros, estilo mariposa, realizado en el Parque Acuático Julio Delamare.
En la Fecha 1 de la categoría Juvenil A Damas: Quispe hizo un tiempo de 2:21.02, mientras que Rodríguez la Medalla llegó a la meta con 2:24.01.
