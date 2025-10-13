La velada del Madison Square Garden tendrá a la peruana en la pelea coestelar.
Redacción EC
Redacción EC

La artista marcial mixta rusa, nacionalizada peruana, , sumará una defensa más por el título a su exitosa carrera en la UFC.

Su rival del próximo 15 de noviembre será la también campeona china Weili Zhang en el UFC 322, que se disputará en el Madison Square Garden.

La luchadora asiática deja vacante su cinturón del peso paja para subir y tentar el título del peso mosca que le pertenecer a Shevchenko.

Cabe mencionar que Shevchenko recuperó el cinturón tras vencer con autoridad a Alexa Grasso, Luego, impuso condiciones ante Manon Fiorot en UFC 315.

Este pelea será la coestelar de la velada que tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

