VER Valentina Shevchenko vs Zhang Weili EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea en el Madison Square Garden por el campeonato mundial femenino de peso mosca de la UFC. ¿A qué hora pelean? El juego se disputa hoy, sábado 15 de noviembre de 2025, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 9:00 PM de USA. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmite la pelea en Sudamérica. En México pasa la pelea FOX Sports Premium, en España vía Max y finalmente, en Estados Unidos mírala por ESPN App / Disney+ y Hulu, mediante la plataforma ESPN+ PPV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

