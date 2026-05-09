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Valeria Sándiga brilla en Panamericano Junior de ciclismo con cuatro medallas para Perú. (Foto: IPD)
Valeria Sándiga brilla en Panamericano Junior de ciclismo con cuatro medallas para Perú. (Foto: IPD)
Por Redacción EC

Con apenas 17 años, Valeria Sándiga empieza a hacerse un nombre importante en el ciclismo continental. La deportista peruana tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, disputado en Veracruz, donde consiguió cuatro medallas en apenas tres días de competencia.

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