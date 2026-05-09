Con apenas 17 años, Valeria Sándiga empieza a hacerse un nombre importante en el ciclismo continental. La deportista peruana tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano Junior de Pista, disputado en Veracruz, donde consiguió cuatro medallas en apenas tres días de competencia.

Su última presea llegó en la prueba de Eliminación, donde obtuvo la medalla de plata tras sumar 405 puntos. La peruana terminó detrás de la mexicana Ximena Valentín y superó a la colombiana Sheylin Gómez, en otra actuación que confirmó su regularidad durante todo el torneo.

Antes de esa prueba, Sándiga ya había subido al podio en otras tres ocasiones. Ganó dos medallas de plata en Omnium y Scratch, además de un bronce en la Prueba por Puntos. El rendimiento de la ciclista nacional fue uno de los más destacados de toda la delegación peruana en México.

La joven deportista ya había dado señales de su crecimiento el año pasado, cuando consiguió una medalla de bronce en el Panamericano Junior realizado en la Videna. Hoy, gracias al respaldo del IPD y la Federación Peruana de Ciclismo, Valeria Sándiga se proyecta como la principal figura femenina del ciclismo peruano de pista.

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