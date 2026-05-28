Con apenas 17 años, Valeria Sándiga sigue haciendo historia en el ciclismo peruano. La deportista nacional logró ubicarse dentro del top 10 del ranking juvenil de pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidándose como una de las principales promesas del continente.

La Federación Deportiva Peruana de Ciclismo confirmó que Sándiga ocupa actualmente el noveno lugar del mundo con 1710 puntos. Además, la integrante del Programa de Apoyo al Deportista del IPD se convirtió en la mejor representante sudamericana y panamericana de la clasificación.

El ranking juvenil es liderado por la danesa Ida Fialla con 2700 puntos, seguida por Britt Jeucken de Países Bajos y Aruzhan Kabdulova de Kazajistán. Pese a competir frente a potencias mundiales, la peruana logró mantenerse entre las mejores gracias a sus recientes resultados internacionales.

Entre sus últimas actuaciones más destacadas aparece la Copa Federación C2 disputada en la Videna, donde ganó la medalla de oro en Eliminación y la de plata en Scratch. Antes de ello, también brilló en el Panamericano Junior de México con tres medallas de plata y una de bronce.

Los resultados de Valeria Sándiga reflejan el crecimiento del ciclismo peruano y la apuesta por los nuevos talentos. Desde el IPD y la Federación destacan que su proceso apunta a seguir fortaleciéndose con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde podría convertirse en una de las cartas nacionales más importantes.

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