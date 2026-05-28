Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Valeria Sándiga entra al top 10 mundial juvenil de ciclismo y lidera Sudamérica. (Foto: Andina)
Valeria Sándiga entra al top 10 mundial juvenil de ciclismo y lidera Sudamérica. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con apenas 17 años, Valeria Sándiga sigue haciendo historia en el ciclismo peruano. La deportista nacional logró ubicarse dentro del top 10 del ranking juvenil de pista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), consolidándose como una de las principales promesas del continente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.