Vania Torres, bicampeona panamericana de SUP Surf: “Tienes que ser deportista, influencer, creadora de contenido todo a la vez para cubrir tu carrera deportiva”

La playa El Rosario en El Hawaii, en la costa sur de Guatemala, albergó durante la segunda semana de julio el Festival Panamericano de Surf PASA Games 2025, evento que reunió a los mejores surfistas del continente por equipos. Con olas tubulares de doble overhead y desafíos sin precedentes, la selección peruana logró nuevamente la gloria continental con una notable actuación de Vania Torres.

Torres se coronó bicampeona panamericana de SUP Surf femenino, repitiendo el oro conseguido en la edición de Punta Rocas en el 2024, y aportando el puntaje clave para que Perú recuperara el título de Campeón Panamericano por equipos.

El camino no fue fácil: olas masivas rompieron su leash [cordón que conecta la tabla al tobillo del surfer] y perdió minutos en el agua antes de volver a tomar impulso en la serie. Aún así, regresó al mar para asegurar la ola decisiva que le daría una histórica victoria.

Esta actuación, junto al oro, plata y bronce en shortboard femenino [Sofía Artieda, Catalina Zariquiey y Daniella Rosas, respectivamente] y otros podios en diversas modalidades, selló el regreso del título continental al Perú después de tres años bajo dominio brasileño.

Vania conversa con Deporte Total sobre su última conquista, de sus próximos retos y también de su faceta fuera del mar, como estudiante de psicología —su segunda carrera universitaria— y de su otra pasión, la actuación.

Vania Torres en el podio del Festival Panamericano de Surf PASA Games Guatemala 2025 (FOTO: PASA GAMES).

—¿Cómo viviste esa final tan complicada en el PASA Games 2025?

Fue una locura. El mar estaba gigantesco, olas de más de cuatro metros que reventaban en la orilla, muy distintas a las que solemos correr porque puedes hacerlo siempre y cuando sea al fondo, pero estas terminaban en la orilla. En un momento se me rompió la pita [leash], perdí la tabla, y sinceramente pensé que ya estaba perdida la final. Pero logré volver a la orilla, ahí estaba todo el equipo, dándome fuerza, y eso me impulsó a volver al mar. Pensé: “bueno, una ola más para asegurarme”, y la encontré. Fue increíble.

—Me animo a decir que la selección o delegación de surf que compite en un evento internacional siempre demuestra una unión y un compañerismo que saca lo mejor de cada surfer…

La vibra del equipo es muy positiva. Es increíble la fuerza que se siente de parte de tus compañeros, del staff con el que nos hemos preparado. Toda esa energía te da muchas ganas de seguir entrenando muy fuerte y de mantener encendida esas ganas por seguir representando de la mejor forma al país.

—Y así conseguiste el bicampeonato…

Sí, es realidad es la tercera vez que ganó este título, pero cada una se vive diferente y esta conquista es consecutiva [tras Punta Rocas 2024]. La primera fue hace ya varios años, pero esta edición fue muy emotiva, muy dura. Este tipo de ola es como una campana que revienta en la orilla y las olas grandes siempre se cierran. En cierto momento me cayó toda la serie de olas grandazas. Yo me asusté y afuera [el equipo] creo que también porque no podía salir. Yo pensé que ya no iba a poder volver a entrar y logré llegar a la orilla sin morir.

—Por todo lo que viviste en el mar, creo que este torneo será inolvidable para ti…

Como te decía, ha sido muy emocionante y también este triunfo me motiva muchísimo porque los rivales que vienen a este tipo de torneos suelen ser los mismos que irán a los Juegos Panamericanos, que es mi gran objetivo.

—¿Sientes que estás más cerca del oro de los Juegos Panamericanos?

Sí. En Lima 2019 obtuve la plata, en Santiago 2023 me quedé en semifinales [bronce], y ahora que los Juegos Panamericanos regresan a Lima, estoy enfocada en lograr la medalla de oro. Ya comencé a prepararme desde ahora. Correr en casa es muy especial.

El equipo peruano de surf tras conquistar el título del Festival Panamericano de Surf PASA Games Guatemala 2025. (FOTO: PASA Games).

—Ahora también se vienen los Juegos Bolivarianos Lima 2025…

Sí, se correrán en Punta Rocas a fin de año. Es una oportunidad más para competir, medirme [contra los rivales extranjeros] y familiarizarme mejor con la playa. Todo ayuda de cara a Lima 2027.

—¿Hay otro evento de talla internacional que tienes en la mira?

Sí, el Mundial de SUP. Todavía no está muy claro si se va a realizar este año, pero el otro sí está confirmado porque es clasificatorio a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Aún no está definida la sede, tampoco, pero mi preparación a partir de ahora se enfoca en este importante torneo.

—La ISA intentó incluir al SUP en los JJ.OO. Los Ángeles 2028, pero no fue aceptada por el COI, pero existe la posibilidad de que más adelante debute olímpicamente, de repente Brisbane 2032. ¿Te ves en unos Juegos Olímpicos?

Sería un sueño. Si mi deporte entra, claro que me gustaría estar ahí. Es una meta grande de conseguir, pero todo es posible con dedicación, trabajo.

—¿Cómo estás con el tema del apoyo económico porque el SUP es una modalidad del surf que no tiene el mismo protagonismo que el shortboard?

Es complicado. Después de la pandemia no he logrado mucho apoyo. Tienes que ser deportista, influencer, creadora de contenido, todo a la vez. Pero lo intento, porque quiero seguir compitiendo y mantenerme en buen nivel. Si no, toca buscar otras formas de cubrir los gastos, y eso quita tiempo para entrenar.

—¿Crees que el surf ya debería ser considerado un deporte bandera del Perú?

Totalmente. Siempre traemos medallas. Además, tenemos un litoral increíble, playas emblemáticas para el surf a nivel mundial. Hay generaciones jóvenes muy talentosas, como Sofía Artieda (15 años) y Catarina Zariquiey (16), que ya están destacando, que justamente terminaron en el primer y segundo lugar del shortboard en los PASA Games de Guatemala. Solo necesitan más apoyo. En realidad, todos lo necesitamos.

Además de su carrera deportiva, Vania Torres también es actriz y estudia su segunda carrera: psicología. (FOTO: Facebook Vania Torres).

—Y en paralelo llevas tu carrera de actuación y estudias tu segunda carrera. ¿Cómo manejas todo eso?

Estoy estudiando psicología en la Universidad de Palermo [Argentina], a distancia. Ya antes estudié administración, también he trabajado como actriz. Siempre me ha interesado mucho el comportamiento humano.

—¿Y la administración nunca la llegaste a ejercer?

Estudié administración porque más o menos necesitaba estudiar. Tengo 29 años y esa carrera la hice una vez ya acabada mi etapa escolar. En ese entonces debía estudiar una carrera a la par de mi carrera deportiva, pero no tenía claro qué era lo que quería. Ahora ya tengo todo más claro. Todo lo que estoy realizando tiene un objetivo, un fin. De hecho me tomó mucho tiempo tomar la decisión [de estudiar una segunda carrera], por temas de dinero también, pero al final más vale tarde que nunca.

—¿Te gustaría también volver a actuar?

Ahora me vine a California a recoger mis tablas, que me las hacen acá. Ya cuando vuelva a Lima veré el tema de los castings, ver qué puedo hacer porque yo también estuve hasta hace poco en el reality Esto Es Guerra y no sabía cuándo iba a salir de ahí. No tenía planificado eso, pero ahora que estoy más libre puedo ver ese tema [de la actuación] de todas maneras.

