La peruana Vania Torres volvió a escribir su nombre en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf, disputados en Playa Venao, en Panamá. La atleta logró el título pese a arrastrar una lesión en la espalda. Torres se coronó tricampeona del certamen, consolidando su dominio en el surf femenino a nivel continental.

En la jornada decisiva, la surfista peruana mostró su jerarquía al imponerse con un puntaje total de 10.10, superando a la brasileña Aline Adisaka, quien sumó 8.50. Su actuación confirmó por qué es considerada una de las principales cartas del Perú de cara a los próximos desafíos internacionales.

Un triunfo con condiciones adversas

Tras la competencia, Torres reveló que no llegó en óptimas condiciones físicas ni deportivas, debido a compromisos profesionales y problemas físicos que complicaron su preparación. “Estoy muy feliz de este triunfo, ha sido súper duro porque ando con una lesión en la espalda, tuve que competir frente a grandes y reconocidas campeonas de otros países”, declaró.

La atleta también confesó que su preparación fue limitada, ya que se encontraba participando en el rodaje de su primera película, “Amigo, por ahí no es”, dirigida por Gino Tassara.

Vania ganó por tercera vez consecutiva en la modalidad SUP Surf de los Juegos Panamericanos de Surf. Foto: IPD/X

“Vine con pocas expectativas, sobre todo porque me encontraba rodando la película y no tuve tiempo de prepararme. Terminé de grabar y viajé de inmediato, por eso este triunfo es muy significativo para mí”, explicó.

La fortaleza mental

Uno de los mayores retos para Vania Torres fue lidiar con el dolor y la presión mental durante la competencia. La surfista destacó la importancia del trabajo psicológico para superar estos obstáculos. “Manejar mi lesión fue difícil, los nervios que te dan porque sentía que no estaba llegando tan preparada como quería. Tuve que cambiar la mentalidad”, sostuvo.

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Vania Torres, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, volvió a demostrar su clase y maestría y conquistó la medalla de oro en SUP Surf en los XIX Juegos Panamericanos de Surf. pic.twitter.com/BfrThtBEly — ipdperu (@ipdperu) April 27, 2026

Como integrante del programa rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, Torres se perfila como una de las grandes esperanzas del deporte peruano. Además, vive un momento especial al incursionar en la actuación. “Estoy feliz de hacer el deporte que me gusta y la actuación, que es una de mis pasiones. Es un cambio radical del surf, pero me ha encantado”, comentó sobre su nueva faceta.

Con este logro, Vania Torres reafirma su lugar en la élite del surf continental y se proyecta como protagonista en los próximos Juegos Panamericanos.

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