Resumen

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Vania ganó por tercera vez consecutiva en la modalidad SUP Surf de los Juegos Panamericanos de Surf. Foto: IPD/X
Vania ganó por tercera vez consecutiva en la modalidad SUP Surf de los Juegos Panamericanos de Surf. Foto: IPD/X
Por Redacción EC

La peruana Vania Torres volvió a escribir su nombre en la historia del deporte nacional al conquistar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Surf, disputados en Playa Venao, en Panamá. La atleta logró el título pese a arrastrar una lesión en la espalda. Torres se coronó tricampeona del certamen, consolidando su dominio en el surf femenino a nivel continental.

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