Vania Torres, tras su título mundial en surf: “Es difícil vivir del deporte, más apoyo sería buenísimo, haría una gran diferencia”

En la playa El Sunzal, bajo un sol inclemente y con olas que pedían precisión quirúrgica, Vania Torres Olivieri encontró el puntaje que le faltaba para coronarse campeona del Mundial ISA de Stand Up Paddle Surf (SUP). La peruana volvió a ganar sobre la hora, como en aquella final de los Panamericanos, reafirmando un estilo competitivo que se sostiene en la paciencia, la lectura fina del mar y una confianza trabajada a lo largo de los años.

Con el título mundial de la Asociación Internacional de Surf (ISA) en la mano y una temporada que define como la más importante de su carrera, Vania proyecta no solo sus próximos torneos de la temporada —incluido el Mundial de Gran Canaria del 16 al 21 de diciembre— sino también su entrenamiento de cara a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Desde El Sunzal, en la costa del Pacífico, Torres comparte con Deporte Total detalles de lo vivido en el Mundial ISA, de los desafíos que enfrentará y cómo equilibra su vida entre el deporte, la actuación y los estudios de psicología.

Hace unos meses hablábamos de ese infartante cierre en los Panamericanos de Surf, donde también ganaste el oro. Ahora te toca vivir algo similar en el Mundial ISA…

Sí, han sido dos campeonatos que había que lucharlos hasta el final. Curiosamente, en ambos me faltaba un puntaje y la ola apareció al final. En El Salvador hice lo que tenía que hacer, pero últimamente venimos con los nervios de punta.

¿Visualizabas desde hace cuánto tiempo tener un título mundial?

Lo vengo buscando hace mucho. He trabajado muy duro, pero esta última parte de la temporada elevé mucho el entrenamiento. Vine a El Salvador a cumplir mi objetivo. No llegué para quedar segunda ni tercera. Y que se haya decidido en la última ola lo hace todavía más emocionante.

El surfing siempre da esas posibilidades de remontar en segundos...

También puedes estar sólido desde el comienzo, empezar bien y terminar primero. Pero esto es un Mundial: hay muchísimo talento y cada ronda es dificilísima. Estoy feliz de que apareciera esa última ola, y con el trabajo previo pude lograr el puntaje que me dio el título.

¿Es esta tu mejor temporada?

Sí, definitivamente. Ha sido mi mejor año. Vamos a ver qué pasa en los próximos, pero estoy muy contenta con todo lo logrado.

¿Este 2025 pudo ser aún mejor si competías en los Juegos Bolivarianos?

Sí. Se nos rompió el corazón. Hubo temas de organización, no se inscribieron suficientes deportistas y varias categorías se cancelaron, incluida la mía. Tampoco habrá carreras de mujeres. Lamentablemente no tendré Bolivarianos.

Vania Torres se quedó con el primer lugar del SUP Surf del Festival Panamericano de Surf PASA Games Guatemala 2025. (FOTO: Difusión).

¿Con el ISA se cerró la temporada o te queda algún torneo más?

Tengo el Mundial en Gran Canaria, que ya estaba en mi plan anual. Es una ola muy buena, para la que me he estado preparando, así que puedo sacar un gran resultado. Y esta semana competiré también en el Surf City El Salvador ALAS Global Finals. Me hubiese encantado correr los Bolivarianos, era mi primera vez, pero iré a hacer barra a mis compañeros.

¿Ese Mundial es el Gran Canaria Pro-Am que cierra la temporada del circuito profesional APP?

Exacto. La APP es el circuito mundial profesional del SUP Surf. El ISA es por equipos, representando al país; en la APP es más individual y hay premios en dinero. Esa es otra diferencia.

El equipo peruano de surf siempre se muestra muy unido en torneos por naciones...

Sí. Sobre todo los de tabla corta, hemos crecido compitiendo juntos. Es una comunidad bonita; algunos son mis mejores amigos. Mi entrenador ahora es Luis Eduardo Escudero, y yo empecé a correr tabla con él. Obvio, siempre hay dramas como en todos lados, pero intentamos apoyarnos.

¿Luis Eduardo también entrena a Arena Rodríguez y Lucca Mesinas?

Sí. Cuando entreno en Punta Rocas y Lucca está en Lima, entreno con él. Ahí te das cuenta del nivel en el que estás. Con Arena también, es increíble: es súper centrada, muy joven y fue cuarta en el Mundial ISA de shortboard.

Ahora que eres campeona mundial ISA, ¿esperas mayor apoyo privado?

Sería increíble. Es difícil vivir del deporte y hacer todo a la vez. Conseguir más apoyo sería buenísimo. Eso haría la difernecia. El IPD también está ayudando. Van a traer un Mundial ISA Junior al Perú, que es una inversión enorme. Cuando fuimos campeones mundiales en el Junior, eso catapultó a muchos chicos. Es parte del proceso.

Y ese respaldo será importante para tu Mundial en Gran Canaria...

Claro. Ir también es un gasto. Estoy viendo todo con el IPD, aún no compro nada y falta poquito.

¿El 2026 será también un año de preparación hacia los Panamericanos Lima 2027?

Sí. Desde ahora estamos entrenando en Punta Rocas. Es más fácil prepararse cuando estás en tu casa, conoces la ola. En El Salvador había muchas cosas que no tenía en mente y que tienes que pensar mucho en el mar para tomar buenas decisiones.

¿El oro panamericano es el nuevo gran objetivo?

Sí. En 2019 se me escapó por un poquito, terrible. No lo supero. Me voy a preparar para el oro. Tenemos la suerte de que ahora será en Lima. Imagínate.

Y paralelo a todo, sigues con la actuación...

Sí. Estamos en proceso, pero vamos a grabar una película en marzo, una comedia que se estrenaría a fin de año. También quiero retomar el teatro.

Y además vienen competencias y tus estudios universitarios de psicología…

Sí, así que intentaré que todo calce. No quiero morir en el intento.

