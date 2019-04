Lomachenko vs. Crolla EN VIVO EN DIRECTO: canal de TV, hora, cartelera y cómo ver la pelea en Los Ángeles

Vasyl Lomachenko vs. Anthony Crolla EN VIVO EN DIRECTO: el boxeador ucraniano se estrenará en el año este viernes, en una pelea en la que defenderá los títulos mundiales de 135 libras (AMB-OMB).

El combate entre Lomachenko y Crolla tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles, en donde el ucraniano es favorito en las apuestas y pronósticos, aunque el británico no asoma como un rival sencillo.

Lomachenko vs. Crolla: una comparativa entre los protagonistas. (Foto: captura)

¿A qué hora empieza la pelea Vasyl Lomachenko vs Anthony Crolla?

La pelea Lomachenko vs. Crolla se realizará este viernes 12 de abril en el Staples Center de Los Ángeles, desde las 17:00 horas (hora local / 7:00 p.m. de Perú) y el Main Event arrancará a partir de las 20:00 horas (hora local / 10:00 p.m. de Perú).

España: 02:00/05:00 horas.

Estados Unidos: 20:00/23:00 horas (EDT) / 17:00/20:00 horas.

México: 19:00/22:00 horas.

Chile: 20:00/23:00 horas.

Colombia: 19:00/22:00 horas.

Argentina: 21:00/00:00 horas.

Perú: 19:00/22:00 horas.

Venezuela: 20:00/23:00 horas.

Lomachenko llega a la contienda de hoy tras dos triunfos en el 2018. En la primera derrotó a Jorge Linares, en Nueva York, arrebatándole el título ligero de la AMB. Luego, en diciembre, venció al puertorriqueño José Pedraza, en la unificó el cinturón OMB de 135 libras.

Para este año, se esperaba que Vasyl Lomachenko vaya por la unificación del campeonato de la FIB, ante Richard Commey, sin embargo, el campeón sufrió una lesión en las manos, obligando a cancelar la pelea. Así, Anthony Crolla tuvo su oportunidad como rival mandatorio de la AMB.

¿Qué canal de TV transmitirá el Vasyl Lomachenko vs. Anthony Crolla?

ESPN es dueño de los derechos en exclusiva del Vasyl Lomachenko vs. Anthony Crolla, por lo que en Estados Unidos transmitirá en vivo la pelea por ESPN+. Mientras que en México, se podrá ver el combate en directo a través de ESPN 2, Golden TV, Televisa y TV Azteca, los dos últimos en diferido.

En Perú, Colombia, Argentina, Chile y Venezuela se podrá mirar en vivo y en directo también por el canal Golden TV. En España ninguna cadena de televisión se hizo con los derechos del combate entre Lomachenko y Crolla.

¿Cómo seguir en vivo y en directo por Internet el Vasyl Lomachenko vs. Anthony Crolla?

A través de la web de El Comercio podrá seguir en vivo y en directo la cobertura del Vasyl Lomachenko vs Anthony Crolla por los Mundiales WBA y WBO del peso ligero.

Vasyl Lomachenko vs Anthony Crolla: mira la cartelera del evento

- Vasyl Lomachenko vs. Anthony Crolla: Mundiales WBA y WBO del peso ligero.



- Gilberto Ramírez vs. Tommy Karpency: Peso semipesado.



- Arnold Barboza vs. Mike Alvarado: Peso wélter.



- Alexander Besputin vs. Alfredo Blanco: Peso wélter.

- Janibek Alimkhanyly vs. Cristian Olivas: Peso medio.



- Guido Vinello vs. Lawrence Gabriel: Peso pesado.



- Rubén Rodríguez vs. Ramel Segur: Peso wélter.



- Chris Zavala vs Sergio Gonzales: Peso superlpluma.



- Elvis Rodríguez vs Kevin Luna: Peso superligero.