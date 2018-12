Vasyl Lomachenko se medirá este sábado (8:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN) ante José ‘Sniper’ Pedraza en el Madison Square Garden de Nueva York. Ambos compañeros de Top Rank disputarán el título mundial peso ligero.

Vasyl Lomachenko es el actual campeón mundial peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y su rival, José "Sniper" Pedraza, es el campeón mundial peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Esta pelea entre estos dos grandes boxeadores será para unificar el título.

El ucraniano va por otro gran reto en su carrea. En mayo sorprendió a todos luego de vencer en un buen combate a Jorge Linares y así se proclamó campeón mundial. Ahora tendrá que ganarle a otro campeón.

"No puedo responder eso ahora. Necesito sentir lo que él trae, y después de eso, puedo comparar. Su estilo no es muy interesante y no es cómodo para todos los boxeadores porque siempre está en defensa y esperando un error. Si has visto mis peleas, será similar a la pelea de Marriaga. Tienen el mismo estilo", dijo Lomachenko respecto sobre Pedraza.

José "Sniper" Pedraza no parte como favorito en las apuestas; sin embargo, asegura que no es imposible vencer a Lomachenko.

"Desde el momento en que firmé para pelear con Beltrán, sabía que el ganador iba a pelear con Lomachenko. Mentalmente, he estado preparándome, manteniéndome positivo, concentrado y también físicamente, estoy bien preparado", comentó Pedraza.