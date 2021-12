Conforme a los criterios de Saber más

Los momentos de gloria se disfrutan el doble si llegan tras una incertidumbre que pone todos tus pensamientos al límite. Eso le pasó a Florencia Chiarella. La velerista peruana se coronó campeona mundial juvenil del mundial de la World Sailing en Omán, y lo hizo tras una última jornada donde se creyó que la iban a eliminar.

Desde Dubái, en su largo viaje de regreso a Lima, la campeona mundial nos atiende brevemente con la conectividad que el Internet permite. Tendrá que viajar a Miami para de ahí tomar el vuelo a Lima, la ciudad que la espera para agradecerle por el título.

—Nos comentaron que hubo problemas en la última regata.

Sí, y pasó dos veces. Confundieron el PER de Perú con el BER de Bermudas. Dos veces me pusieron en el puesto de la de Bermudas. El último día ya estaba celebrando el título y me pusieron como pasada, que era el puesto de Bermudas. Pasada es cuando te ponen última por una mala partida, cuando te adelantas. Eso me asustó bastante y estuvimos en un momento de tensión con mi entrenador, pero se dieron cuenta que era un problema técnico.

—¿Cómo manejaste eso?

En esos momentos tuve bastante ansiedad, desesperación y estrés. Porque no entendía por qué. Empezaba a tener ideas en mi cabeza, me imaginaba que sí me había pasado, que había calculado mal. Empecé a dudar de mí, de las decisiones que había tomado quizás por nervios. Pero ese bajón hizo que pueda apreciar el triunfo y que me dé cuenta de lo grande que es este logro. Si quedaba pasada, al final quedaba quinta.

—Llegaste como líder a la última regata. ¿Cómo se corre, con presión? ¿Distrae ir viendo cómo le va a tu rival, la suiza Von Allmen?

No sé si te distraiga, pero es tener consciencia de los números, de tu competencia, de qué lado de la cancha se están moviendo, de por dónde están, ya que no pueden sacarte más puntos de los que calculados en tus resultados. Para evitar que me saquen larga distancia fui más conservadora a la hora de navegar, no podía pasar en la partida, no me podían penalizar. Tenía que navegar tranquila, navegando cerca de ella, para evitar largos [espacios] y que se metan varios botes en medio y me saque más puntos.

—¿Era la suiza la que te podía quitar el título?

Si yo quedaba en el puesto 30 y ella quedaba quinta, me ganaba el título. No podía dejar que me saque más de 15 puntos. Al ser 46 botes, esta distancia es de riesgo. Por eso, en la última regata ya no estaba yendo con el mismo objetivo de las primeras regatas, donde tomaba más riesgos. La última fue más conservadora.

—Un título mundial en apenas tu tercera competencia en láser radial…

Eso es una buena señal, es una reflexión del tiempo que le he dedicado. La nutrición, el gimnasio, el trabajo físico, el trabajo mental. Es una suma de cosas, de trabajo dentro del agua, con el entrenamiento de mi coach Luis Miguel Camino.

—¿Cómo son tus entrenamientos?

Normalmente navego tres veces a la semana, trato de que sean cuatro. Voy al gimnasio cinco veces a la semana. Trato de tener un día de descanso a la semana. Para mi modalidad, lo ideal es tener un peso de 69 kilos, pero yo ahorita peso 63, que para juvenil es un peso promedio, pero ya para el circuito olímpico voy a requerir subir un montón. Mi talla [1.71 m.] me ayuda porque hace palanca y me ayuda a solventar el tema del peso.

—Es el primer gran paso para tu carrera.

Esto me impulsa a seguir soñando y cumpliendo mis metas y objetivos, e ir creando más metas, más sueños para el futuro. Son solo tres campeonatos, es bien poco, y eso que el Sudamericano fue en setiembre.

—El objetivo es París 2024, previo paso por Santiago 2023.

Sí. Son eventos más importantes, que tengo en mira a largo plazo. Para ello se necesita clasificar, así que, en el corto plazo, el próximo año, voy a competir en eventos tales como el Sudamericano de Láser Radial, los Bolivarianos y el Odesur.

