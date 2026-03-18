Por Redacción EC

La selección de Venezuela hizo historia al conquistar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos, desatando una ola de emoción tanto dentro del campo como entre sus protagonistas. Los peloteros coincidieron en que el logro representa mucho más que un título, al convertirse en un símbolo de orgullo nacional. “Esto es algo que soñamos desde niños”, expresaron varios jugadores tras el pitazo final.

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