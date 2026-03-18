La selección de Venezuela hizo historia al conquistar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos, desatando una ola de emoción tanto dentro del campo como entre sus protagonistas. Los peloteros coincidieron en que el logro representa mucho más que un título, al convertirse en un símbolo de orgullo nacional. “Esto es algo que soñamos desde niños”, expresaron varios jugadores tras el pitazo final.

Uno de los héroes de la final, Eugenio Suárez, resaltó la mentalidad del equipo durante todo el torneo: “Nunca dejamos de creer. Sabíamos que teníamos el talento para competir contra cualquiera”. Además, valoró el respaldo de la afición venezolana: “Esto es para toda Venezuela, para la gente que siempre estuvo apoyando”.

Por su parte, el lanzador Eduardo Rodríguez destacó el trabajo colectivo como clave del éxito: “Aquí no hay un solo protagonista, esto lo ganamos como equipo. Cada uno aportó su granito de arena”. Mientras tanto, el cerrador Daniel Palencia, encargado del último out, confesó la presión del momento: “Sentí muchas emociones, pero me enfoqué en hacer mi trabajo y gracias a Dios se dio”.

Finalmente, figuras como Ronald Acuña Jr. subrayaron el impacto del título en el país: “Sabemos lo que esto significa para nuestra gente. Poder darles esta alegría no tiene precio”. Las declaraciones reflejan a un grupo unido que no solo logró un campeonato histórico, sino que también dejó un mensaje de esperanza y orgullo para toda Venezuela.