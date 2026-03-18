Venezuela vive un momento histórico tras consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de imponerse por 3-2 ante Estados Unidos en una final cargada de emoción disputada en Miami. El triunfo marca el primer título del país en este torneo internacional y desató celebraciones masivas dentro y fuera del territorio venezolano.
Venezuela vive un momento histórico tras consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de imponerse por 3-2 ante Estados Unidos en una final cargada de emoción disputada en Miami. El triunfo marca el primer título del país en este torneo internacional y desató celebraciones masivas dentro y fuera del territorio venezolano.
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Como respuesta al logro deportivo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles como “Día de Júbilo Nacional”, estableciendo una jornada no laborable —excepto para servicios esenciales— con el objetivo de permitir que la población celebre el histórico campeonato.
El partido se definió en la novena entrada gracias a un batazo clave que rompió el empate, en un duelo que mantuvo la tensión hasta el final. Venezuela había tomado ventaja en las primeras entradas, pero el equipo estadounidense logró igualar el marcador antes del desenlace definitivo.
La victoria generó una ola de festejos en ciudades como Caracas y otras regiones del país, donde miles de fanáticos salieron a las calles para celebrar. Más allá del logro deportivo, el título fue interpretado como un símbolo de unidad y orgullo nacional en medio de un contexto complejo para Venezuela.