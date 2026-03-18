Por Redacción EC

Venezuela vive un momento histórico tras consagrarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, luego de imponerse por 3-2 ante Estados Unidos en una final cargada de emoción disputada en Miami. El triunfo marca el primer título del país en este torneo internacional y desató celebraciones masivas dentro y fuera del territorio venezolano.

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