Ver Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio loanDepot Park por final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, martes 17 de marzo de 2026, a las 8:00 PM (hora de Venezuela), que son las 9:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de México y las 7:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? TVES, Televen y Venevisión transmiten el partido en Venezuela, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú, y FOX Sports en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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