Por Redacción EC

Ver Venezuela vs. Italia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio loanDepot Park por semifinal del . ¿A qué hora juegan HOY? El juego se disputa hoy, lunes 16 de marzo de 2026, a las 8:00 PM (hora de Venezuela), que son las 9:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de México y las 7:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? TVES, Televen y Venevisión transmiten el partido en Venezuela, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú, y FOX Sports en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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