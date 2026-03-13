Ver Venezuela vs. Japón EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio loanDepot Park por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de marzo de 2026, a las 9:00 PM (hora de Venezuela), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 8:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? TVES, Televen y Venevisión transmiten el partido en Venezuela, mientras que, ESPN y Disney+ Premium lo pasan en Perú, y FOX Sports en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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