Canelo vs Golovkin 3 EN VIVO vía BOX Azteca , ESPN , Star Plus pelean este sábado 17 de setiembre en Las Vegas. El encuentro congregará a miles de fanáticos amantes del deporte de contacto y se especula que será uno de los eventos más vistos en el año. Asimismo, el deportista mexicano afirmó su deseo de retirar a al nacido en Kazajistán. “Él siempre habla mie#$% de mí, es por eso que esto es personal. Él pretende ante las cámaras ser un tipo amable, pero no lo es. No puedo esperar a enfrentarlo, estoy enojado”, dijo el pasado 24 de junio en la primera conferencia de prensa del tercer combate entre ambos.

VIDEO RECOMENDADO Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan en el cierre de la trilogía más comentada de los últimos años en el boxeo. Este último encuentro podría ayudar a determinar qué boxeador es el mejor.