Redacción EC
Este sábado 6 de septiembre, vs. Italia se enfrentan EN VIVO por la semifinal del desde el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El encuentro entre ambas potencias está programado para dar inicio a las 7:30 a.m. (hora peruana) y 9.30 a. m. (hora brasileña). La seleción de Brasil logró su clasificación a la semifinal luego de derrotar 3-0 a Francia. Por su parte, Italia logró su cupo tras vencer 3-0 a Polonia en los cuartos de final. La transmisión del Brasil vs Italia EN DIRECTO estará a cargo de Latina TV por señal abierta. También podrás seguir este encuentro por la web El Comercio.

