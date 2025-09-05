Este sábado 6 de septiembre, Brasil vs. Italia se enfrentan EN VIVO por la semifinal del Mundial de Vóley Femenino 2025 desde el Estadio Cubierto Huamark de Bangkok (Tailandia). El encuentro entre ambas potencias está programado para dar inicio a las 7:30 a.m. (hora peruana) y 9.30 a. m. (hora brasileña). La seleción de Brasil logró su clasificación a la semifinal luego de derrotar 3-0 a Francia. Por su parte, Italia logró su cupo tras vencer 3-0 a Polonia en los cuartos de final. La transmisión del Brasil vs Italia EN DIRECTO estará a cargo de Latina TV por señal abierta. También podrás seguir este encuentro por la web El Comercio.