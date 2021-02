El último sábado 23 de enero se desarrolló el UFC 257, una de las ediciones más esperadas de los últimos meses, pues Conor McGregor retornaría a los octógonos tras más de un año de inactividad.

El irlandés fue derrotado por Poirier 2 en el segundo round y a raíz de ello, se manifestó en su cuenta oficial de Instagram, manifestando todo lo que le dejó la mencionada pelea.

“A pesar de la pérdida, estoy en el camino correcto de evolución. 40 segundos en 3 años es todo lo que había tenido hasta esta pelea. Estaba saboreando muy segundo y disfrutando de mi trabajo. Un poco disciplinado en mi enfoque y postura principalmente con boxeo”, precisó ‘The Notorious’.

Asimismo, dio detalles de cómo le afectó las patadas a su rodilla durante el transcurso de la pelea, lo cual lo debilitó y le quitó protagonismo.

“Me merecía que me patearan las piernas al entrar con este pensamiento. Aunque los ataques con las piernas se fueron acumulando durante todo el curso. 18 en total arrojados hacia mí, y el último me dobló la pierna por completo, eso fue todo. El nervio peroneo comprometido. Luego, una tremenda ráfaga final de mi oponente. ¡Felicitaciones! Una pelea bien reñida por The Diamond”, sentenció McGregor.

