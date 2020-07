El campo de Golf más importante de República Domicana, Teeth of the Dog, reabrió tras pandemia por coronavirus | FOTOS Miguel Ángel Jiménez, destacado golfista español, estuvo presente para la reapertura del Teeth of the Dog tras la pandemia por coronavirus

