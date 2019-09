Vuelta a España 2019 EN VIVO vía ESPN 3: etapa 15 entre Tineo y el Santuario del Acebo

Vuelta a España 2019 EN VIVO ONLINE | Sigue etapa 15 de la carrera que se disputará este domingo 8 de septiembre, desde las 6:00 de la mañana (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 3.

En la nueva jornada de la competencia de ciclismo, los competidores recorrerán una ruta de 154.4 kilómetros entre las ciudades de Tineo y el Santuario del Acebo.

De acuerdo con la ruta programada, los deportistas iniciarán en Tineo. En el camino atravesarán las ciudades de Cangas del Narcea, Robledo de San Cristobal y Borracán, Puerto del Acebo, Vallinas, Cangas del Narcea, El Llano, Cibuyo y Las Fraguas, Moal, Puerto del Connio, Cecos, San Antolín de Ibias, Seroiro, Monasterio del Coto, Agüera del Coto, La Regla, El Llano, Cangas del Narcea y Castro de Limés. Hasta llegar a la meta en el Santuario del Acebo.

Hasta aquí, el esloveno Roglic Primoz lidera la competición de la Vuelta a España. En la tabla general, el español Alejandro Valverde y el esloveno Tadej Pogacar marchan segundo y tercero, respectivamente.

La decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2019, será el primero de los dos test que tienen que pasar los corredores en Asturias, especialmente los que tienen opciones en la clasificación general.

Una jornada corta de kilometraje, solo 154,4 kms., final en alto y cuatro puertos de Primera encadenados. Para algunos la etapa reina de la carrera por la dureza del último puerto, la subida al Puerto del Acebo por la vertiente que llega al Santuario (7,9 kms. de recorrido al 9,7 por ciento de desnivel con tramos al 15).

Antes, una primera ascensión más suave al Puerto del Acebo (km.30), el Puerto del Connio (km.74) y el Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas (km.115).

Jornada para los grandes favoritos. Para que Movistar (Valverde, Quintana) o Astana (Supermán López) intenten poner en dificultades a Primoz Roglic; para que el propio esloveno consolide su liderato; o para que el joven Tadej Pogacar siga impresionando.

Vuelta a España 2019: horarios de la etapa 15

Perú 6:00 a.m.

Ecuador 6:00 a.m.

Colombia 6:00 a.m.

México 6:00 a.m.

Bolivia 7:00 a.m.

Paraguay 7:00 a.m.

Chile 7:00 a.m.

Venezuela 7:00 a.m.

Argentina 8:00 a.m.

Uruguay 8:00 a.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 1:00 p.m.