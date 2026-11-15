El ISA World Surfing Games 2026 llega a su jornada decisiva este domingo 15 de noviembre en Punta Rocas. Los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela compiten en el heat 1 y buscarán meterse en la gran final del campeonato, que reúne a los mejores surfistas del mundo. Ambos representantes del Team Perú saldrán al mar desde las 9:30 a.m. y necesitarán ganar para avanzar a la siguiente instancia. Si consiguen la clasificación, competirán por el título mundial desde las 11:10 a.m. ¿A qué hora compiten los surfistas peruanos y dónde ver EN VIVO la definición del ISA World Surfing Games 2026? Revisa todos los detalles de la última jornada.

¿A qué hora compiten Lucca Mesinas y Miguel Tudela?

La última jornada del ISA World Surfing Games 2026 se disputa este domingo 15 de noviembre en Punta Rocas. La participación de los peruanos Lucca Mesinas y Miguel Tudela está programada desde las 9:30 a.m. (hora peruana), en una ronda clave para definir a los clasificados a la gran final.

En caso de superar sus respectivos heats, los representantes nacionales volverán al agua para disputar la definición del campeonato, programada desde las 11:10 a.m.

¿Dónde ver EN VIVO a Lucca Mesinas y Miguel Tudela?

Sigue EN VIVO la última jornada del ISA World Surfing Games 2026 y la participación de los surfistas peruanos a través de la cobertura de El Comercio. También puedes ver la transmisión desde el canal de YouTube del ISAsurfing.

¿Qué está en juego para Lucca Mesinas y Miguel Tudela?

Los representantes nacionales que buscarán la clasificación a la final son Lucca Mesinas y Miguel Tudela. Ambos tendrán el desafío de superar sus respectivos enfrentamientos ante destacados surfistas internacionales para mantener las opciones de Perú de pelear por el título mundial.

Mesinas y Tudela llegan a esta última jornada como las principales cartas peruanas en competencia. Una victoria les permitirá avanzar a la siguiente etapa y acercarse a la posibilidad de conseguir una medalla en casa, en un campeonato que reúne a la élite del surf mundial.