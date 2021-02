El Proyecto Legado viene administrando el Polideportivo 2 de la Videna y en esta ocasión, sirvió de localía para la selección peruana de levantamiento de Pesas en el torneo “Open Colombia para el Mundo Sub 15 y Sub 17 y Copa Panamericana Sub 15 y Sub 17″.

El mencionado evento, que tiene como organizador a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, se desarrollará y será transmitdo de manera virtual hasta el domingo 28 de febrero.

Nol Ríos (55 kg) fue uno de los atletas nacionales más destacados de la jornada, al sumar dos medallas de bronce en la categoría sub-17.

“Fue mi primera vez disputando en una división distinta. Yo fui campeón mundial sub 17, en los 49 kilos. Ahora, dar este salto significa un gran avance para mi carrera. Para ello, fue fundamental entrenar y competir desde la VIDENA. La sede es amplia, siempre está limpia y se cumplen los protocolos de bioseguridad. Además, tenemos todas las herramientas a la mano, lo cual permite optimizar nuestro rendimiento. Nada de esto hay en provincia”, precisó Nol Ríos.

Oro para Perú

Desde Moyobamba, Katerine Olivera mantuvo una magnífica actuación haciéndose con 12 preseas de oro y colocándose de esta manera, como la mejor de la división de 40 kilos en los 4 torneo viturales.

Por su parte, Brayan Severino (49 kilos), se hizo acreedor a seis medallas de oro en la categoría sub 17 del Open Colombia y en la Copa Panamericana.

