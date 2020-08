La pandemia de Covid-19 que vive el planeta no es un impedimento para Pilar Jáuregui, quien no pierde ritmo y se adapta a los nuevos protocolos de sanidad para continuar con su preparación en la Videna en busca de su clasificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2021.

La atleta nacional es una de las que cuenta con mayor chance de lograr un boleto a Tokio el próximo año y gracias a su destreza, es que se mantiene motivada para lograr su meta.

“No tenemos nada controlado, por eso siempre debemos adaptarnos y cuidarnos. Ahora ya entreno desde la Videna. Antes de agosto no me sentía cómoda, pero ahora ya me siento rápida, fuerte y con mucha energía”, precisó parabadmintonista nacional.

En la actualidad es la número 8 en la categoría WH2 del mundo y asegura que se motiva cuando “veo las stories de redes sociales de mis rivales y me empilo, sigo entrenando”.

Asimismo, Pilar tendrá su próxima competición el próximo mes de Marzo en España, en la cual buscará sellar su clasificación a los Juegos Paralímpicos Tokio 2021.

“La gente me llama, me escribe. Yo les cuento que vivir con una discapacidad no es fácil, la vida continúa y debes seguir, las dificultades se afrontan. Siempre he tenido que buscar una salida”, dijo Pilar agradecida con el apoyo de la gente.

