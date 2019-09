[VER] Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios EN VIVO vía ESPN: partidazo por la Laver Cup | EN DIRECTO

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios EN VIVO EN DIRECTO se medirán este domingo (6:20 am. VER ONLINE vía ESPN) por el segundo partido del día 3 de la Laver Cup, competencia que enfrenta a los equipos de Europa vs. Resto del Mundo.

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios juegan EN VIVO el segundo partido del día 3 de la Laver Cup en el que se enfrentan los equipos de Europa contra Resto del Mundo no antes de las 6:20 a.m. (hora peruana) en el centro de convenciones Palexpo, de Ginebra, Suiza, y con transmisión de ESPN para Latinoamérica.

Tras el encuentro de dobles, Rafael Nadal tendrá que sacar fuerzas para enfrentarse al australiano Nick Kyrgios. El español hará dupla con Roger Federer y tras ello jugará el segundo partido de la jornada contra su rival que llegará descansado y dispuesto a darle tres puntos más a su equipo Resto del Mundo.

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios | Laver Cup | horarios y canales en el mundo

Perú 6:20 a.m. | ESPN

México 6:20 a.m. |

Ecuador 6:20 a.m. |

Colombia 6:20 a.m. |

Bolivia 7:20 a.m. |

Chile 7:20 a.m. |

Paraguay 7:20 a.m. |

Venezuela 7:20 a.m. |

Argentina 8:20 a.m.

Brasil 8:20 a.m. |

Uruguay 8:20 a.m. |

España 1:20 p.m. |

El estado físico puede jugarle una mala pasada a Rafael Nadal, acostumbrado a partidos largos y desgastantes, pero con su rival llevando el ritmo. Esta vez estará solo contra Kyrgios que ya sabe lo que es ganarle a la 'Locomotora'.

Si Rafael Nadal logra el doblete en este partido, ganar el partido de dobles y derrotar al australiano, el equipo Europa será campeón de la Laver Cup, algo que Kyrgios quiere evitar.

Rafael Nadal, tras abrir la jornada de dobles, enfrentará a Nick Kyrgios. (Foto: Laver Cup)

El historial de enfrentamientos entre Rafael Nadal y Nick Kyrgios nos habla de que se han enfrentado siete veces en el circuito con ligera ventaja para el español por 4-3. este año se han repartido un triunfo cada uno.

Rafael Nadal vs. Nick Kyrgios | Laver Cup | Aquí se jugará este partido

