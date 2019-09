[VER] Roger Federer vs. John Isner EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN:  partidazo por Laver Cup | ONLINE

Roger Federer vs. John Isner EN VIVO ONLINE | este domingo (7:40 am. VER EN DIRECTO vía ESPN) en el centro de convenciones Palexpo por el tercer partido del último día de la Laver Cup.

Roger Federer vs. John Isner juegan EN VIVO el tercer partido del día 3 de la Laver Cup en el que se enfrentan los equipos de Europa contra Resto del Mundo no antes de las 7:40 a.m. (hora peruana) en el Laver Club ubicado en el centro de convenciones Palexpo, de Ginebra, Suiza, y con transmisión de ESPN para Latinoamérica.

► Flavio Maestri y Eddie Fleischman tuvieron intensa discusión por final perdida de Paolo Guerrero | VIDEO



El enfrentamiento entre Roger Federer vs. John Isner es, quizá, el más disparejo de este último día del torneo con un récord de 7-2 en favor del suizo, pero que agarrará a ambos tenistas agotados tras haber jugado el partido de dobles que inauguró el día.

Roger Federer vs. John Isner | Laver Cup | horarios y canales en el mundo



Perú 6:20 a.m. | ESPN

México 6:20 a.m. |

Ecuador 6:20 a.m. |

Colombia 6:20 a.m. |

Bolivia 7:20 a.m. |

Chile 7:20 a.m. |

Paraguay 7:20 a.m. |

Venezuela 7:20 a.m. |

Argentina 8:20 a.m.

Brasil 8:20 a.m. |

Uruguay 8:20 a.m. |

España 1:20 p.m. |

El 'Expreso Suizo' quiere imponer su jerarquía y experiencia para cerrar el título, en caso ya no lo hubiera hecho Rafael Nadal en el partido anterior, a favor de su equipo. Tendrá que ser muy inteligente y estar muy atento a los fuertes saques de su rival.

La última vez que Federer e Isner se vieron las caras fue en la final del último Máster de Miami en el que el suizo se impuso por 6-1 y 6-4.

Sin embargo, la última vez que John Isner venció a Roger Federer fue en la Laver Cup del 2018 cuando lo derrotó por 2-1 con parciales 6-7, 7-6 y 10-7 en un partidazo. ¿Se repetirá?

Roger Federer vs. John Isner | Laver Cup | Aquí se jugará este partido