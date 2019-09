UFC | Yair Rodríguez vs. Jeremy Stephens EN VIVO vía Fox Sports 2: este sábado por UFC México

Rodríguez vs. Stephens EN VIVO | EN DIRECTO se miden este sábado 21 de septiembre (4:00 pm. VER EN DIRECTO vía FOX Sports 2) en la lucha estelar de UFC Fight Night México desde el City Arena de México DF.

Yair Rodríguez vs. Jeremy Stephens EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE será el estelar del UFC Fight Night Mexico que se realizará este sábado 21 de setiembre en el City Arena de México DF desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y con transmisión de Fox Sports 2 y en el que también estarán combatiendo los peruanos Claudio Puelles y Carlos Huachín. No te pierdas ningún detalle de este gran evento.

► Cristiano Ronaldo | Mesera de McDonald's que le daba hamburguesas fue encontrada y contó la historia



Por sexta vez en la historia, la UFC regresa a México para un evento de gran nivel y que tiene como estelar la pelea de la 'Pantera' Rodríguez, con el aliento de sus seguidores, contra el americano Jeremy Stephens que amenaza con dejar profunda tristeza en todo el DF.

UFC Fight Night México | Horarios y canales en el mundo

Perú 4:00 p.m. | Fox Sports 2

México 4:00 p.m. |

Ecuador 4:00 p.m. |

Colombia 4:00 p.m. |

Bolivia 5:00 p.m. |

Chile 5:00 p.m. |

Paraguay 5:00 p.m. |

Venezuela 5:00 p.m. |

Argentina 6:00 p.m. |

Brasil 6:00 p.m. |

Uruguay 6:00 p.m. |

España 11:00 p.m. |

El careo que se realizó la tarde del viernes en el DF encendió los ánimos cuando Rodríguez y Stephens se vieron las caras. La risa del mexicano no dejó conforme al americano, quien respondió con unas señas que no fueron bien tomadas por el mexicano, pero finalmente el enfrentamiento no inició ahí, sino que se postergó para este sábado en la jaula.

Peruanos en acción

El interés del público peruano está en lo que vaya a pasar en el octógono con Claudio Puelles y Carlos Huachín, los representantes de las artes marciales incas, que está en crecimiento.

Puelles enfrentará al brasileño Marcos Mariano en una lucha bastante pareja y donde el peruano intentará la misma calma del pesaje, para intentar llevarse una victoria.

El careo que si fue intenso fue el de Carlos Huachín quien ingresó portando la bandera de su país y eso incomodó al mexicano José 'El Teco' Quiñónez, quien intentó amedrentar a su oponente, quien se plantó fuerte en el cara a cara. Hubo cruce de voces, pero no pasó más de una provocación.

UFC Fight Night México EN VIVO sigue todas las peleas

Cartelera estelar

Pero pluma - Yair Rodríguez vs. Jeremy Stephens

Peso paja femenino - Carla Esparza vs. Alexa Grasso

Peso mosca - Brandon Moreno vs. Askar Askarov

Peso capturado - Irene Aldana (40 lbs) vs. Vanessa Melo

Peso paja - Martin Bravo vs. Steven Peterson

Preliminares

Peso gallo - José Alberto Quiñónez vs. Carlos Huachin

Peso pluma - Polo Reyes vs. Kyle Nelson

Peso paja femenino - Ariane Carnelossi vs. Angela Hill

Peso mosca - Sergio Pettis vs. Tyson Nam

Peso semipesado - Vinicius Moreira vs. Paul Craig

Peso gallo femenino - Sijara Eubanks vs. Bethe Correia

Peso ligero - Claudio Puelles vs. Marcos Rosa Mariano



VER MÁS EN DT...