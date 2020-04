Hoy se cumplen 30 años de la realización de WrestleMania VI, desde el SkyDome, en Toronto, ante 67.678 almas. El evento estelar entre Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior cautivó a todos los presentes; sin embargo, lo que WWE nunca imaginó fue que esa noche inspiraron al que hoy es una leyenda viva de la empresa, hablamos de la super estrella categoría R, Edge.

Un joven Edge estuvo presente aquel 1 de abril de 1990 en el SkyDome de Toronto. El oriundo de Canadá asistió para presenciar el magno evento que por primera vez se desarrollaba fuera de los Estados Unidos.

La cartelera estaba compuesta por 15 luchas y estaba encabezada por el combate entre Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior por el título máximo de la WWF. Edge estaba cautivado por lo que hacía the ‘Hulkster’, años después confesaría su admiración por él, e incluso sería campeones en pareja.

El combate no defraudó al público. Duró 22 minutos con 51 segundos, según registros oficiales, con triunfo del último guerrero. Tras el final del combate, ambos se abrazaron en señal de respeto, ante la mega ovación de todo el coliseo.

El imponente escenario caló hondo en Edge, quien ya tenía decidido tentar suerte en la lucha libre pero no lo tenía claro. Asimismo, ‘The Rated R Superstar’ nunca había vivido un evento de WWE en vivo, se dejó engatusar por las luces, los fuegos artificiales, el escenario, los miles de fans coreando un nombre, entre otras cosas.

“Mi primera experiencia en vivo fue WrestleMania 6. Recuerdo haber escuchado los resultados de WrestleMania 3 en la radio, pero WrestleMania 6, esa fue la primera vez que estuve allí. Fue en Toronto, en el SkyDome, fue Hulk Hogan contra The Ultimate Warrior. Todavía recuerdo cómo se sintió. Durante toda la noche seguí sintiendo la piel de gallina y los pelos de mi brazo se levantaron. Ya sabía que quería ser un luchador, ya había estado en un montón de espectáculos en vivo, pero WrestleMania es un animal diferente. Es una bestia completamente diferente. Además, ese tipo de coincidencia icónica y la historia que contaron y la forma en que la elaboraron el combate, fue tan increíble, me enamoré. Estará grabado para siempre en mi cerebro. Volver 12 años después como luchador en la misma arena, hay tantos momentos en la vida que son surrealistas, y ese es uno de ellos”, explicó un emocionado Edge al preguntarle la importancia de ‘La Vitrina de los Inmortales’ para él.

Tras ello, el canadiense comenzó a ingresar al mundo de la lucha libre, gracias a ganar una beca en una escuela. Comenzó a progresar, a integrar carteleras independientes hasta que le llegó la oportunidad de unirse a WWE.

¿El resto? ganó 8 distintos tipos de estipulaciones, primer ganador del MITB, 31 títulos ganados, 11 veces campeón mundial, 5 veces monarca intercontinental, 1 vez en Estados Unidos y 14 veces tag team. Si excluyes los títulos hardcore y 24/7, es la estrella más condecorada en la historia de la empresa. No hay duda que Edge estará entre los más grandes de toda la historia de la WWE.

WrestleMania 36, un reto imponente

WrestleMania 36 se desarrollará en un contexto bastante atípico: se llevará a cabo en noches consecutivas, sin público, desde el Performance Center en Orlan y será grabado. Esta edición del magno evento se vio alterada por la pandemia del coronavirus; sin embargo, Vince McMahon decidió continuar con la edición 36 a pesar de todo el sacrifico que esto conllevaba.

Edge enfrentará a Randy Orton en un ‘Last Man Standing Match’ como producto de una rivalidad que comenzó luego del Royal Rumble 2020. Con público, esta lucha hubiese sido de ensueño; sin embargo, con el Performance Center vacío, se pondrá a prueba la calidad de luchadores con los que cuenta WWE.

Es una lástima que este combate no se haya podido desarrollar en condiciones normales; sin embargo, presenciar este tipo de contenido durante una cuarentena casi global representa algo único para WWE.

