En los videos promocionales de WrestleMania en el último tiempo, hay imágenes que aparecen casi por default: The Rock vs. Hulk Hogan, el body slam de Hogan a André ‘The Giant’, Stone Cold levantando algún título o la lanza que le aplicó Edge a Jeff Hardy desde una escalera. Hace 19 años, en WrestleMania 17, la división tag team marcó un antes y un después en la WWE con la lucha de mezas, sillas y escaleras entre The Hardy Boyz, Edge & Christian y The Dudley Boyz.

El Reliant Astrodome se vistió de gala para albergar WrestleMania 17. Con un clásico The Rock vs. Stone Cold como evento principal, el show convocó a 67. 925 fanáticos de todo el mundo. Sin embargo, lo que no se esperaban, era presenciar el combate más importante en la historia de la ‘Vitrina de los Inmortales’ en torno a la división en parejas.

La lucha por los títulos en pareja de la WWF (World Wrestling Federation en ese entonces) enfrentó a Edge & Christian vs. The Hardy Boyz vs. The Dudley Boyz. El combate fue una obra de arte, incluso regaló uno de los mejores momentos en la historia de la WWE: la mítica lanza de Edge a Jeff Hardy en el aire.

El hermano menor de los Hardys estaba tratando de sacar los campeonatos en pareja; sin embargo, un miembro de los Dudleys le movió la escalera, quedando colgado en el aire. Esto fue aprovechado por Edge, quién le aplicó una lanza brutal.

El combate fue ganado por Edge & Christian gracias a la intervención de Rhyno.

