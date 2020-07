El WWE SmackDown de este viernes 24 de julio (EN VIVO EN DIRECTO 7:00 p.m. hora de Perú y México), se realizará en el Performance Center de Orlando, Florida. En el nuevo episodio del show azul, Jeff Hardy y Sheamus serán los protagonistas. La transmisión será de Fox Sports 3.

La pelea que debía llevarse la semana pasada, en el marco del PPV The Horror Show at Extreme Rules, se postergó para el Friday Night SmackDown del viernes. En el evento en Orlando, ‘The Enigmatic Charisma’ y ‘The Celtic Warrior’ se verán las caras en un Bar Fight match.





Por otro lado, en el segmento Miz TV, Naomi será la invitada. La diva de la WWE estará en el show luego de que se convirtiera en tendencia en redes sociales la semana pasada. La derrota frente a Lacey Evans generó que los seguidores pidieran un mejor trato para la excampeona. Por ello, The Miz y John Morrison le darán espacio en su show para que sea escuchada.

En SmackDown también estarán Sasha Banks y Bayley. Las campeonas en parejas harán acto de presencia luego de la polémica que protagonizaron en Extreme Rules 2020.

En aquel evento, Banks se llevó la victoria contra Asuka luego de la intervención de Bayley, quien se puso la camiseta de árbitro y realizó la cuenta de tres a favor de su compañero. La ocurrencia fue anulada por Stephanie McMahon en RAW. A pesar de ello, las campeonas aparecerán en el show de la marca azul con todos los cinturones de la división femenina de la WWE.

Horarios de WWE SmackDown

Perú - 7:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida) - 8:00 p.m.

España - 2:00 a.m. del sábado

