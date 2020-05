El Money in the Bank consiste en la búsqueda de un maletín, el cual contiene el contrato que les dará la potestad de pelear por algún título de la WWE cuando deseen. Aquí las especificaciones sobre cómo será el presente año por la propagación del coronavirus.

El WWE Global Headquarters de Stamford, Connecticut, será el lugar en el que el próximo domingo 10 de mayo se lleve a cabo tamaño evento, pues por la pandemia que se vive a nivel mundial, no se podrá contar con asistencia de público.

La transmisión del evento estará a cargo de FOX Action para todo Lationamérica desde las 6:00 p.m. y también se podrá ver por WWE Network.

Horario en el mundo del Money in the Bank:

México 5:00 pm

Honduras 5:00 pm

Guatemala 5:00 pm

Nicaragua 5:00 pm

Ecuador 6:00 pm

Perú 6:00 pm

Colombia 6:00 pm

Panamá 6:00 pm

Bolivia 7:00 pm

República Dominicana 7:00 pm

Paraguay 7:00 pm

Puerto Rico 7:00 pm

Venezuela 7:00 pm

Argentina 8:00 pm

Brasil 8:00 pm

Chile 8:00 pm

Uruguay 8:00 pm

Cartelera oficial del Money in the Bank:

_ Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella en la lucha femenina de escaleras

_ Daniel Bryan vs. Rey Mysterio vs. Aleister Black vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles en la lucha masculina de escaleras

_ Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins por el título de la WWE

_ Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt por el título universal

_ The New Day (Big E y Kofi Kingston) (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons (Steve Cutler, Jaxson Ryker y Wesley Blake) vs. Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado) por los títulos en parejas de SmackDown

_ Bayley (c) vs. Tamina por el título femenino de SmackDown

