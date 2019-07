WWE Raw EN VIVO vía FOX Sports 2: sigue los combates desde Dallas vía Fox Sports 2 | EN DIRECTO

WWE Raw EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue los combates del WWE Raw este lunes 1 de julio en el American Airlines Center en Dallas, Texas, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Para ver eventos en vivo como este, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

► Así narró la televisión uruguaya el penal errado de Luis Suárez ante Pedro Gallese por Copa América [VIDEO]



La WWE Raw tendrá la transmisión EN VIVO por la señal de Fox Sports 2 para Latinoamérica. También por WWE Network vía PPV (Pay Per View).

WWE Raw - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del martes en España, Italia, Francia, Alemania

Vince McMahon y su empresa anunció que para el show rojo Bobby Lashley y Braun Strowman proseguirán con su pugna y se verán las caras en un Falls Cound Anywhere. Esto quiere decir que la cuenta de tres y la rendición pueden darse en cualquier lugar.



Además, los integrantes de The New Day, conformado por Xavier Woods y Big E, acompañados por el campeón de la WWE Kofi Kingston, tendrán al frente por primera vez a The Viking Raiders, escuadra que reúne a Erik e Ivar.



En tanto, Baron Corbin y Lacey Evans mantendrán su lucha contra Becky Lynch y Seth Rollins en Extreme Rules. Los primeros están seguros todos cuentan con un punto débil y que el del arquitecto es la irlandesa.



Como no podía ser de otra manera, Shane McMahon también dice presente en el WWE Raw y contará lo que pasó la semana pasada con The Undertaker y el momento que hizo su aparición para salvar a Roman Reigns. Se espera un fuerte discurso el 'Hombre Muerto'.



Era de esperarse, además, que el campeón de los Estados Unidos, Ricochet, no podía quedarse tranquilo luego de la derrota la semana pasada perdió ante AJ Styles. Parece que el Fenomenal quiere quitarle el título. Finalmente, Kofi Kingston y Samoa Joe seguirán con su enemistad antes de Extreme Rules 2019.