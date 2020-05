Polideportivo







The Last Ride: The Undertaker no recuerda lucha vs. Brock Lesnar en la que perdió su racha en WrestleMania En el primer capítulo de la serie ‘The Last Ride’ se reveló que The Undertaker se desplomó tras llegar a los vestuarios luego de perder ante Brock Lesnar. El luchador sufrió una conmoción cerebral en plena lucha y recién se recuperó al siguiente día