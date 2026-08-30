Por Redacción EC

El partido de rugby entre Chile XV y Uruguay XV por el debut del Americas Rugby Championship 2026 terminó en una brutal batalla campal que empañó el triunfo de los chilenos por 33-12 en el Estadio CAP de Talcahuano.

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