El partido de rugby entre Chile XV y Uruguay XV por el debut del Americas Rugby Championship 2026 terminó en una brutal batalla campal que empañó el triunfo de los chilenos por 33-12 en el Estadio CAP de Talcahuano.

El conflicto explotó a los 52 minutos del segundo tiempo, cuando Chile ganaba 21-12. El hooker uruguayo Joaquín Myszka le propinó un tackle ilegal directo a la rodilla al pilar chileno Emilio Shea. La infracción causó una grave lesión en Shea —quien preliminarmente habría sufrido una rotura de ligamentos que lo marginará de las canchas por varios meses— provocando la expulsión inmediata de Myszka por parte del árbitro Federico Longobardi.

“Rugby”



Porque los capitanes de Chile y Uruguay terminaron expulsados tras un fuerte cruce luego de una polémica jugada que dejó a un jugador chileno con una grave lesión. pic.twitter.com/F3ov2SQMJo — Tendencias en X (@SoyTendencias) August 30, 2026

La batalla campal

Al momento de la expulsión, la tensión acumulada se desbordó. Los capitanes de ambos equipos, Clemente Saavedra (Chile) y Lucas Bianchi (Uruguay), se encararon e intercambiaron insultos en frente del árbitro. Un jugador uruguayo intervino empujando a Saavedra, lo que encendió la mecha para una gresca masiva generalizada.

Jugadores de ambos planteles se trenzaron a golpes de puño, empujones, patadas y tackles por diferentes sectores de una cancha que ya estaba muy afectada y embarrada por las intensas lluvias.

Una vez controlada la situación, el árbitro castigó con dureza la indisciplina y expulsó a tres jugadores en total: el infractor original Joaquín Myszka, el capitán chileno Clemente Saavedra y el jugador uruguayo Lucas Aliaga (según las planillas oficiales). Tras la reanudación, con un escenario de 13 contra 14 jugadores, Chile XV mantuvo el control de las acciones y estiró la ventaja para sellar el 33-12 definitivo.

Los medios internacionales y la comunidad del rugby han criticado duramente el incidente por ir en contra de los valores tradicionales de este deporte.