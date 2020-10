Son tiempos muy difíciles para muchos y para Víctor Chávez, único snowboarder peruano que compite profesionalmente, también. Pese a las dificultades que se han presentado en los últimos meses, nada ha podido frenar los sueños de ‘Dito’. El atleta natural de Ica clasificó a su segundo Mundial consecutivo en el deporte de la nieve.

Muchas competencias de snowboard se han tenido que cancelar a causa del contexto de pandemia; sin embargo, Víctor Chávez logró alcanzar el puntaje mínimo que exige la Federación Internacional de Esquí (FIS, por sus siglas en inglés) para clasificar al Mundial de Snowboard de Zhangjiakou 2021, que se celebrará en China desde el próximo 18 de febrero hasta el 28 del mismo mes.

“Realizando las carreras del invierno pasado en Argentina, Chile y en Europa también, logramos los puntos necesarios para clasificar. La FIS te pide 50 puntos. En el año 2018 yo logré 73 puntos y tenía proyectado hacer más puntos este año, pero no se pudo. Sin embargo, en las carreras de Europa hice 51 puntos y esto me dio luz verde para entrar al próximo Mundial”, explica Chávez a El Comercio.

Víctor Chávez participó en el Mundial del 2019, en Park City, Utah - Estados Unidos | Foto: Cortesía

El iqueño vivió su primera experiencia mundialista en el 2019, cuando compitió en la cita en Park City, Utah - Estados Unidos, logrando convertirse en el primer snowboarder peruano que participa en un certamen de esta magnitud. Ahora, ‘Dito’ repetirá la historia en Zhangjiakou, China.

“Estar en la élite de mi deporte es algo que siempre soñé desde niño y que siempre se trabajó. Mucho sacrificio, mucha inversión de tiempo y de dinero, y mucho tiempo estar fuera del país en otros continentes como Europa y Asia. Yo sabía que la primera vez no iba a pelear medallas ni nada por el estilo, obviamente siempre dando lo mejor, pero logramos cumplir con la expectativa de poder estar a la par con los atletas de élite a nivel mundial”, nos dice.

“En esta segunda oportunidad que se presenta, mi intención es mejorar mi marca de la última vez y hacer puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno. Será una gran chance para luchar por mi sueño máximo de clasificar a Beijing 2022”, agrega.

Víctor perdió a una persona muy importante en su vida y su carrera hace menos de tres meses, situación que incluso le hizo pensar en el retiro. Tratando de ocultar su dolor y mostrarse lo más fuerte posible, ‘Dito’ cuenta que la mejor decisión es seguir luchando por sus sueños.

“Lamentablemente, es una etapa muy difícil para mí, pero bueno hay que sacudirse y seguir adelante. Yo hasta pensé en retirarme y no saber nada, pero hubo momento de recapacitación y logré entender que al final no tendría sentido tirarlo todo a la borda cuando hemos luchamos tanto juntos. Todo lo que hago siempre es en honor a esa persona”, expresa

-Si no hay nieve, está la arena-

El snowboard es el deporte menos pensado para practicar en el Perú, ya que no contamos con la infraestructura necesaria para fomentar esta actividad. Por ello, Víctor Chávez se ve obligado a entrenar fuera del país, especialmente en Europa, lo cual este año no ha sido posible en este tiempo de pandemia.

Sin embargo, cuando no se ha podido entrenar en la nieve de los Alpes, la arena de Ica se ha convertido en el mejor refugio para ‘Dito’. En estos meses de confinamiento, el iqueño ha continuado su preparación previa al Mundial a partir del Sandboard, donde afina algunas cuestiones técnicas que luego llevará a la práctica en el snowboard.

Víctor Chávez ha logrado 4 títulos Mundiales de Sandboard | Foto: Cortesía

“Por ahora estoy utilizando lo que tengo a la mano, que es el sandboard, que me permite mantenerme en ritmo y corregir algunas cosas técnicas. Igual creo que el entrenamiento importante sería en el mismo campo en el centro de ski en la nieve, en el snowpark”, sostiene.

“A pesar de las dificultades, siempre estamos manteniéndonos, esperando que pronto podamos viajar. Tengo planeado viajar en la primera semana de noviembre, e insertarme a los entrenamientos en Francia”, añade.

-Lucha por mayor apoyo-

Para intentar cumplir su sueño olímpico, Víctor Chávez necesita el mayor apoyo posible. De hecho, el iqueño pertenecía al Programa de Apoyo al Deportista (PAD), pero desde 2017 ya no cuenta con ese beneficio. Actualmente, ‘Dito’ tiene el respaldo del Comité Olímpico Peruano e Internacional (COI) a través de la beca olímpica, pero también necesita la ayuda del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

“Anteriormente, pertenecía al PAD y tenía subvención mensual y seguro médico. A partir del 2017 me retiraron por un tema básicamente político. No tengo federación, entonces se necesita en interno justificar el pago al deportista. Ahora tengo la beca olímpica, es decir, hay un respaldo internacional que avala mi participación. Entonces, yo creo que al margen de que no tengamos federación, creo que se podría hacer un apoyo especial", señala.

“Yo igualmente voy a solicitar mi reingreso al PAD y la verdad que espero que, teniendo el respaldo internacional, pueda también tener el respaldo nacional. Así tendría que funcionar. No estamos improvisando, estamos con un objetivo y el resultado de eso se muestra en la clasificación por segunda vez consecutiva al Mundial”, finaliza.

