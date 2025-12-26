“Cené solo en Navidad y a dormir”, ‘Dito’ Chávez y su sacrificio en los Alpes por el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno

Las fiestas de Navidad son para estar en familia y elevar nuestros mejores deseos, pero Víctor ‘Dito’ Chávez tuvo que dejar el país y concentrarse solo en hacer cumplir su sueño. El peruano pasa los días de Navidad en Francia entrenando para buscar un cupo para los Juegos Olímpicos de Invierto en la modalidad de snowboard cross.

“Ayer la pasé cenando solo y al sobre. Me levanté y como todos los días, a entrenar”, nos cuenta el peruano de 37 años que en estos momentos se encuentra en los Alpes de Francia, precisamente en la localidad de Isola, junto al Mediterráneo que tiene hasta 45 pistas de esquí.

De la calurosa Ica, ‘Dito’ es historia pura al llevar su habilidad sobre la arena en la Huacachina (sandboard) al hielo (snowboard) y ha llegado a competir en cuatro mundiales y este año logró decir presente por primera vez en el circuito de la Copa del Mundo. A inicios de diciembre dijo presente en la Copa del Mundo Cervinia, en Italia y ahora se concentra en la fecha de Dongbeiya en China, del 16 al 18 de enero donde se jugará todas su cartas para lograr un cupo a los Juegos Olímpicos de Invierno.

Dito en el último mundial, en Suiza, este 2025.

“Pasaron 16 años para llegar acá, así que estoy muy feliz. Es la primera vez de Perú en el circuito de la Copa del Mundo”, nos comenda desde Isola, y agradece el apoyo que recibe de la USMP, Pisco Portón & RTD y el Hotel Hacienda La Caravedo, aunque invita a las marcas que desean apoyarlo a sumarse a su proyecto.

El Comercio sigue su carrera

—Destacado por la FSI—

El circuito de la Copa del Mundo no es su meta final. El iqueño tiene la firma convicción de llegar a los Juegos Olímpicos que se disputarán en febrero en Milán. “En la Copa del Mundo compiten los mejores y tengo que enfrentarme a medallistas olímpicos, campeones mundiales y el top 50 del mundo”, cuenta, pero asegura que está motivado. “Tengo mucha confianza, hay que dar hasta lo que no hay”, agrega y según sus cálculos, debe quedar entre los 32 mejores de 80 participantes para tener la chance de ser olímpico.

El reto es complicado, pero ‘Dito’ ha sacrificado tanto que espera tener su recompensa. “Ya estoy acostumbrado a pasarla lejos”, dice por las fechas de Navidad que no tiene a su Ica natal cerca.

Dito en la arena practicando sandboard.

Y su presencia no ha pasado desapercibida en el circuito ya que la misma Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS). “El hombre de arena sobre la nieve”, lo llaman, y ahí contó lo difícil que es desarrollar este deporte. “No tengo ninguna estación de esquí en Perú, ni tampoco una federación de deportes de invierno, lo que significa que no puedo recibir presupuesto de Perú”.

A los 10 años vio en la TV al snowboard y con los años se imaginó estar ahí. Ahora, con mucho camino recorrido lo está cumpliendo.