Victor Wembanyama, la joven estrella de los San Antonio Spurs, fue confirmado como baja temporal debido a una lesión en la rodilla tras el partido ante New York Knicks, en el que sufrió una hiperextensión en la articulación izquierda durante un rebote en el último cuarto del duelo. La resonancia magnética posterior descartó daños en los ligamentos, lo que representa una buena noticia para el equipo texano y calma a los aficionados tras el susto inicial.

El pívot francés, que había aportado 31 puntos y 13 rebotes antes de abandonar el encuentro, fue descartado para el próximo compromiso de los Spurs como medida de precaución, aunque se mantiene optimista sobre su recuperación a corto plazo. Su entrenador y el cuerpo médico del equipo prefieren ser cautos antes de su reincorporación.

Wembanyama se encontraba en un excelente momento de forma en la temporada 2025-26, promediando cifras destacadas por partido y liderando al conjunto de San Antonio en varias estadísticas clave. Su salida de la cancha y la ausencia inicial en los entrenamientos generaron atención mediática, pero el parte médico sugiere que el impacto podría ser mínimo si continúa su evolución positiva.

Los Spurs, actualmente entre los equipos aspirantes en la NBA, tendrán que ajustar sus rotaciones mientras Wembanyama se recupera de las molestias, confiando en el resto de su plantilla para mantener su rendimiento en la liga. La franquicia no ha establecido un plazo concreto de regreso, clasificándolo como “día a día”, pero todo indica que el impacto no será prolongado si sigue mostrando mejoras en los próximos días.

